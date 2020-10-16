Онколог рассказал, что способствует развитию рака желудочно-кишечного тракта

Рак желудочно-кишечного тракта уже несколько лет занимает лидирующие позиции среди других злокачественных новообразований по заболеваемости и смертности.

Одним из главных факторов развитие этого страшного заболевания врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал неправильное питание. Специально для 5-tv.ru специалист объяснил, как можно снизить вероятность опухоли и получить в свой рацион все необходимые питательные вещества.

«Неправильное питание — это нерегулярное питание, питание „на бегу“, питание фастфудом. Употребление в пищу продуктов, неполноценных по белкам, жирам, углеводам и витаминам», — пояснил Мяснянкин.

Кандидат медицинских наук посоветовал принимать пищу в спокойной обстановке, что поможет исключить стрессы. Он заметил, что к приему пищи нужно подходить осознанно и планомерно. Только в комфортных и размеренных условиях организм сможет получить из продуктов питания все необходимые элементы для полноценной жизнедеятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стресс провоцирует развитие онкологии.