В светской тусовке назревает новый скандал. Внимание привлекла пара Регины Тодоренко и Влада Топалова, а если точнее, «треугольник» в который вошла партнерша певца в шоу «Ледниковый период». Некогда примерному семьянину Топалову приписывают роман с фигуристкой Еленой Ильиных, видя страстные движения, объятия и поцелуй напарников по шоу.

Таролог Марианна Абравитова разложила карты таро, чтобы точнее определить, что все-таки происходит между мужем Тодоренко и олимпийской чемпионкой 2014 года.

Специалист заявила, что таким поведением Топалов, несомненно, провоцирует свою жену на определенные эмоции, и это принято в их союзе. Провокации усиливают накал страстей между супругами. Также она отметила, что «любовь с большой буквы» между музыкантом и Еленой Ильиных не читается.

«Дружба с эротическим подтекстом действительно есть, то есть эмоции в отношении друг друга как у мужчины к женщине присутствуют. Другое дело, что они держат себя в определенных рамках, и все, что у них „варится“ внутри, выражается в их номерах», — пояснила Абравитова.

Также таролог подчеркнула, что для всех представителей «любовного треугольника» — это уникальный опыт. Их провокация направлена на зрителей, на судей проекта, на партнеров, а главное на самих себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов спровоцировал слухи о романе с Ильиных новым «страстным» фото.