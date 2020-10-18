Жесткое задержание мужчины в петербургском метро попало на видео

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Карина Бернтгольц
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Очевидцы записали происходящее на камеру, а после опубликовали ролик в соцсети.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; Instagram@ivakin__

Инцидент, произошедший 17 октября в петербургском метро, вызвал общественный резонанс. В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов набросились на мужчину, скрутили его, применяя при этом физическую силу, а после принялись пинать, объясняя свое поведение тем, что нарушитель общественного порядка якобы оказывал сопротивление полиции.

В местном МВД пояснили, что к правоохранителям обратился работник метрополитена, который сообщил, что один из пассажиров грубо нарушает установленные правила пользования подземным транспортом. На сделанное замечание молодой человек не отреагировал, а вместо этого спровоцировал конфликт. Мужчина отказался подчиниться требованиям полицейских, поэтому органам правопорядка пришлось применить к нему физическую силу.

В отношении 22-летнего гражданина составлен акт об административном нарушении.

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