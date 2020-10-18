«Не поддается лечению»: рунический провидец о заблевании Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова действительно серьезно больна. Об этом поведал порталу Nation News рунический провидец Игорь Вечерский. Он известен своими неоднократными откровениями на тему звезд и сбывшимися предсказаниями о серьезных природных катаклизмах.

«Руны говорят о наличии у нее хронического заболевания, практически не поддающегося лечению официальной медициной. Оно может привести к печальным последствиям», — заметил Вечерский.

Причиной болезни звезды специалист по рунам считает нехватку положительной энергетики в ее жизни. Именно поэтому спасти Хлебникову, по его мнению, смогут не медики, а целители.

Чтобы решить проблемы в работе, Вечерский посоветовал певице обратить внимание на приближенных. Среди них может быть коварный манипулятор, усложняющий ей жизнь и мешающий карьере.

«Звезда может преуспеть, благодаря своим способностям к управлению текущими процессами и умению учиться новому. Кто-то может попытаться манипулировать информацией, вводить в ее заблуждение и провоцировать сложности в делах, однако у нее есть силы, чтобы все преодолеть», — отметил рунический провидец.

По его мнению, в личной жизни у Хлебниковой тоже все непросто. Вероятно, ее возлюбленный не питает к ней искренних чувств, полагает провидец.

«Ей выпали новые испытания, которые будут преследовать ее в ближайшее время. Ее отношения, скорее всего, неискренние», — сообщил Вечерский ответ рун.

Провидец полагает, что построить гармоничные отношения Хлебникова сможет с хип-хоп исполнителем Расселом Реем. Именно с ним они записали ремикс на ее хит «Чашка кофею». Песня была очень благодарно принята аудиторией.

«Рассел может быть очень важным человеком в ее жизни, с ним они могут достичь гармонии и взаимопонимания. Хлебникова чувствует, что это не обычный прохожий, но ей следует приложить усилия, если она хочет чего-то добиться», — посоветовал Вечерский.

Чтобы роман случился, Хлебниковой нужно будет сразу расставить все точки над "i". В противном случае недопонимание может загубить открывающиеся перед ними перспективы.

Недавнее исчезновение Марины Хлебникой спровоцировало среди поклонников разговоры о ее плохом самочувствии. Певица признавалась, что с 2005 года борется с неизлечимым заболеванием. Тем временем в сети распространяют слухи о ее пристрастии к спиртному и полагают, что заболевание, о котором идет речь — алкоголизм. Ранее 5-tv.ru писал, как объяснила внезапное исчезновение Хлебниковой экстрасенс.