Экстрасенс объяснила неожиданное исчезновение Марины Хлебниковой

Экстрасенс Дарья Миронова объяснила, почему певица Марина Хлебникова так долго не появлялась в сети и стоит ли беспокоиться о ее судьбе. По мнению ясновидящей, артистка просто решила заняться собой, привести в порядок здоровье и отдохнуть, прервав на некоторое время общение с массами.

«Она не хотела пока показываться на публике. Отсутствие Хлебниковой в Сети — искусственный момент», — цитирует экстрасенса iReactor.

Миронова уверена, что такое поведение связано с серьезным заболеванием, с которым борется певица с 2005 года. Артистке просто необходимо было уйти от стресса, который провоцируют постоянные расспросы и подумать о смысле жизни, провести время с близкими, считает Дарья.

Instagram @dariamironova_official

В последние несколько лет 54-летняя Марина Хлебникова нечасто радует фанатов счастливыми новостями. Смерть бывшего супруга, с которым после долгой разлуки певица воссоединилась, отъезд дочери в Великобританию ради учебы, тяжелая болезнь. Неудивительно, что когда Хлебникова перестала выходить в сеть, подписчики забеспокоились. Появились слухи о госпитализации, проблемах с алкоголем и наркотиками звездыНо, спустя три месяца молчания, певица все же дала о себе знать, успокоив поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились доказательства убийства Легкоступовой. Адвокат Сергей Жорин заявил, при осмотре квартиры певицы обнаружены признаки криминального характера ее смерти.