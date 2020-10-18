Названы цвета силы каждого знака зодиака

Эксперт и исследователь в области астрологии Юджин Олдридж считает, что каждому знаку зодиака соответствует свой цвет. Именно он помогает подчеркнуть достоинства своего обладателя, пишет YourTango.

Овны

Красный — идеальный спутник для огненного знака зодиака Овна. Особенно действенным этот цвет будет во время важных встреч и собеседований.

Тельцы

Зеленый — потому что это стихия Земли, природы, к которой близки все Тельцы. Они стабильны в своих решениях и намерениях, умеют прощаться с прошлым, так что и отношения рвут первыми.

Близнецы

Желтый — идеальный оттенок для Близнецов, такой же яркий, солнечный и вдохновляющий для окружения, как и они сами. А еще этот цвет ускоряет принятие решение и обработку данных этим знаком

Раки

Серебристый и белый — идеальные цвета для Раков, ведь это позволяет им дарить окружающим еще больше любви. Для такого семейного знака — просто идеально.

Львы

Золотой — цвет для Королей, а значит, и для Львов. А еще он повышает им настроение и заставляет чувствовать собственную значимость.

Девы

Коричневый и зеленый — оттенки стабильности, роста и совершенствования. А все эти пункты очень важны для осторожных и разборчивых Дев.

Весы

Розовый и синий — такие яркие цвета помогут Весам еще лучше строить отношения с окружающим миром. Общительный знак и без того не страдает от количества друзей, приятелей и ухажеров, но поможет им стать более открытыми.

Скорпионы

Черный — темный цвет подчеркнет загадочность и таинственность знака Скорпионов, раскроет тайные стороны их души.

Стрельцы

Фиолетовый — помогает ясности мышления и трезвому взгляду на мир у Стрельцов.

Козероги

Серый и коричневый — не скучные, а практичные! Простые и традиционные, консервативные с хорошей точки зрения оттенки идеально подойдут Козерогам. Те любят и ценят удобство, силу и комфорт.

Водолеи

Синий — успокаивает и расслабляет, помогает отвлечь впечатлительных Водолеев от причин волнения, настраивает их на продуктивную работу.

Рыбы

Светло-зеленый — нежные оттенки помогают успокаивать, поддерживать людей, а именно этим часто занимаются Рыбы.

Ранее 5-tv.ru выкладывал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 октября.