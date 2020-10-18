Исчезновение» певицы Марины Хлебниковой заставило многих фанатов негодовать. Звезда не выходила на связь с поклонниками в течение нескольких месяцев, в социальных сетях даже появились слухи о ее госпитализации в наркологическую клинику.

Экстрасенс Дарья Миронова попыталась развеять сплетни о состоянии артистки и заявила, что это никак не связано с предписанной ей алкогольной зависимостью, сообщает Nation news.

«Когда женщина находится в периодах тяжелых моральных, эмоциональных и душевных испытаний, она может каким-либо образом себя расслаблять. Алкоголь — один из них, но не надо путать это с алкогольной зависимостью», — заявила эксперт.

Кроме того она отметила, что не стоит сравнивать судьбы погибшей при странных обстоятельствах певицы Валентины Легкоступовой и Марины Хлебниковой. Между ними нет ничего общего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сама певица Хлебникова ответила на вопрос, куда она пропала.