«Парю в небе»: Волочкова сделала самый опасный из своих шпагатов — фото

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Валентин Черников
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Балерина в излюбленной позе села на перила балкона.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Такого экстремального шпагата от Анастасии Волочковой ее поклонники не видели: балерина выложила в Instagram фото, на котором приняла коронную позу, сидя на перилах балкона. Столь опасным способом она продемонстрировала отделочный материал, которым строители выложили ее веранду. Звезда выступила в роли экскурсовода, который показывает руками на достопримечательности. Только вместо рук артистка использовала натруженные ноги.

«Вот такая теперь красота на всех балконах моего дома! Керамогранит лучшего качества и благородных оттенков. Можно даже танцевать на пуантах. Но пока от радости и восхищения я парю в небе в своем традиционном шпагате, в котором я живу», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Позади нее в кадре видна крыша соседнего дома. Из этого становится ясно, насколько балерина рискует. Ведь потеря равновесия в подобном положении может привести к трагическим последствиям. Для большего эффекта Анастасия надела голубой топ с глубоким декольте и красную пачку, окончательно переключив все внимание зрителей с керамогранита на себя. Как отреагировали на такой смелый шпагат фанаты, неизвестно — артистка, как всегда, отключила комментарии к посту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чулпан Хаматова «по стопам Волочковой» показала фото из бани.

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