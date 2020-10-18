«Мучаете нас»: Валерия объявила о новом клипе фотографией в бикини

Певице Валерии в апреле этого года исполнилось 52 года, но ее точеной фигурке может позавидовать любая молоденькая представительница шоу-бизнеса. Жена Иосифа Пригожина не только умело скрывает возраст с помощью правильной одежды, но и с уверенностью раздевается на камеру.

Накануне в своем микроблоге в Instagram Валерия опубликовала вызывающий снимок, чем вызвала неоднозначную реакцию своей аудитории. На фото исполнительница в одном бикини у бассейна попыталась анонсировать свою новую музыкальную работу, которая в скором времени должна выйти в свет.

«Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа. А как вы относитесь к солнечным ваннам?» — спросила певица под публикацией.

Instagram @valeriya

В комментариях преданные фанаты принялись хвалить фигуру своей любимицы, а хейтеры в свою очередь «прошлись» по образу, прическе и даже выбору кепки певицы.

«Слишком худая»

«Что за скелет с кожей?»

«Валерия, вы нас мучаете!»

«По-доброму вам завидую, хорошего отдыха, красотка», — писали фолловеры аккаунта звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Валерии удивила поклонников «фигурой, как у Монро».