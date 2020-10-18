«Положила трубку и заплакала»: Жена Эммануила Виторгана посвятила пост его сыну

Супруга известного актера Эммануила Виторгана растрогала и переполошила своих подписчиков, опубликовав в Instagram обращение к своему 48-летнему пасынку, тоже актеру, Максиму Виторгану. Ирина Млодик замужем за народным артистом РФ уже 17 лет, у пары двое маленьких детей, но отношения с его потерявшим мать сыном у женщины строились долго и непросто. Об этом Ирина решилась написать в своем посте открыто, поскольку эта тема неоднократно обсуждалась в СМИ, пишет «Экономика сегодня».

«Такова жизнь, и никто в этом не виноват… Я очень старалась это твое отношение к себе понять, оправдать, надеясь, что пройдут годы, все станет на свои места, и мы поймем друг друга… Мне кажется, так и случилось!» — объясняет жена Виторгана-старшего.

А вот дальнейший текст не на шутку испугал подписчиков. У многих создалось впечатление, что в семье случилось что-то страшное.

«Сегодня я впервые испытала неожиданное для себя чувство по отношению к тебе, увидя твой звонок и услышав твой спокойный уверенный голос, тут же почувствовала себя маленькой девочкой, которую сейчас защитит взрослый, достойный, настоящий Мужчина! И мне захотелось заплакать, прижаться к тебе, веря, что сейчас ты все сделаешь, решишь и все будет хорошо! Я положила трубку и заплакала впервые за много лет!» — призналась Ирина Млодик.

Instagram @irina_vitorgan

В заключение она поблагодарила Максима и его родителей за воспитание такого «достойного человека и сына». Обеспокоенные пользователи бросились выяснять, что побудило Ирину написать такой откровенный и пронзительный пост.

«Ириша, что стряслось? Нужна помощь? Поддержка? Напиши в личку, всем чем можем!»

«Ирина не пугайте нас, скажите, у вас все хорошо?»

«Ирина, что случилось? Нужна помощь?» — пишут пользователи.

Жене 80-летнего Эммануила Виторгана пришлось успокаивать подписчиков. Она заверила, что все в порядке.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Эммануил Виторган называл 58-летнюю Ирину Млодик «женщиной, которая вернула его к жизни».