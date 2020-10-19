Педиатр рассказала, чем чреват отказ Дакоты от визитов к детскому врачу

Показывать ребенка профильным врачам в раннем возрасте для профилактики заболеваний просто необходимо, заявила в беседе с 5-tv.ru врач-педиатр клиники «Гайде» Елена Писарева. Так она прокомментировала признание певицы Риты Дакоты в том, что ее трехлетняя дочь не посещает врачей и даже не состоит на учете ни в одной поликлинике.

По ее словам, звездная мама допускает ошибку, пренебрегая вниманием медиков. Ведь именно в раннем детстве можно вовремя заметить и исправить проблему со здоровьем ребенка.

«Это совершенно неправильно. У нас в России есть декретированные сроки, в которые ребенок должен проходить тех или иных специалистов. С ними любой родитель может ознакомиться в приказе 514, там все прописано. В определенные сроки развития ребенка имеется ряд заболеваний, которым он в этом возрасте наиболее подвержен. И на начальных стадиях мама не может этого увидеть, только врач может заметить. Есть проблемы, которые мы можем скорректировать или вылечить на ранних этапах, это достаточно легко. Например, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В год исправить легко, в три — гораздо сложнее. То же самое с проблемами со зрением. А нарушение зрения меняет все психическое развитие. Поэтому обязательно надо в декретированные сроки детей показывать узким специалистам», — заверила медик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировали на признание Риты Дакоты поклонники. Знаменитость обратилась к ним с просьбой подсказать ей хорошего педиатра, который не будет пичкать малышку лекарствами просто так.