Азиза призналась, что живет на съемной квартире из-за алкоголизма

|
Марина Неруцких
1 030

Певица за всю свою карьеру не смогла накопить на собственное жилье.

Азиза призналась, что живет на съемной квартире из-за алкоголизма

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Азиза призналась, что в молодости часто употребляла алкоголь, что привело впоследствии к алкоголизму, сообщает Popcake. Примерно в это же время был застрелен рок-музыкант Игорь Тальков, которого считали возлюбленным певицы. В убийстве певца подозревали и Азизу Мухамедову, в том числе. Певица призналась, что начала переживать еще больше, а свое горе разделяла с бутылкой.

По данным издания, с алкоголизмом Азизе помогла справиться Ирина Резник, которую артистка не перестает благодарить. Однако пагубное пристрастие оставило свой печальный след — певица якобы так и не смогла накопить на свое жилье и вынуждена жить на съемной квартире.

Насколько верна информация Popcake о плачевном финансовом положении исполнительницы, остается только догадываться. Ранее 5-tv.ru сообщал, что расторгнувшая свадьбу Азиза хочет пустить платье за 11 миллионов на покрывала.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.92
-0.04 91.31
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
На 94-м году жизни умерла жена Ирина Скобцева
11:06
Звезда The Rolling Stones продает особняк в Лондоне за 3,85 миллиона фунтов
10:57
Введут ли вновь в России нерабочие недели в связи с пандемией?
10:55
В России предложили изменить возрастной ценз на право владения оружием
10:44
Кому кроме пользователя доступна камера смартфона? — объясняет эксперт
10:33
Гном Гномыч впервые показал поперечный шпагат — фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Мне плевать!» — Шульженко обнародовала фото поцелуя с Тарзаном
«Стою и реву от счастья»: Рита Дакота показала две купленные квартиры

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок