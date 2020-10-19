Азиза призналась, что живет на съемной квартире из-за алкоголизма

Певица Азиза призналась, что в молодости часто употребляла алкоголь, что привело впоследствии к алкоголизму, сообщает Popcake. Примерно в это же время был застрелен рок-музыкант Игорь Тальков, которого считали возлюбленным певицы. В убийстве певца подозревали и Азизу Мухамедову, в том числе. Певица призналась, что начала переживать еще больше, а свое горе разделяла с бутылкой.

По данным издания, с алкоголизмом Азизе помогла справиться Ирина Резник, которую артистка не перестает благодарить. Однако пагубное пристрастие оставило свой печальный след — певица якобы так и не смогла накопить на свое жилье и вынуждена жить на съемной квартире.

Насколько верна информация Popcake о плачевном финансовом положении исполнительницы, остается только догадываться. Ранее 5-tv.ru сообщал, что расторгнувшая свадьбу Азиза хочет пустить платье за 11 миллионов на покрывала.