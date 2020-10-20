Любовница супруга Наташи Королевой — стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко — продолжает эпатировать публику на скандальной теме. Несколько часов назад Анастасия Шульженко опубликовала в Instagram фото, где нежно целует страстного мачо. К слову, сам шоумен отнюдь не против романтичного селфи.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — эпично озаглавила она свой пост цитатой из «Анны Карениной» Льва Толстого.

Далее следуют размышления Шульженко на тему развязавшейся драмы с изменой «Тарзана». В частности, женщина осудила Королеву за откровения светской львице Ксении Собчак, где всю вину за произошедшее она якобы свалила на обстоятельства.

«Виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зеленые человечки, ретроградный меркурий, ТВ <…> да кто угодно, можно перечислять и дальше дурацкие оправдания и предположения, но это не ко мне, это к тому, кто на 200% м@@@к. (Буквы можете сами поставить, кому как нравится). „СМИ виноваты“? А я им хочу сказать „спасибо“ за то, что дали мне возможность защитить себя!» — неожиданно заявила Анастасия.

Она пояснила: походы на ток-шоу дали ей шанс донести до людей правду и осадить тех, кто «со звездой во лбу может творить что угодно». При этом женщина настаивает, что жизнь ей не оставила иного выбора: не согласись она на участие в передачах, могла бы не доказать свою невиновность в таинственном исчезновении драгоценностей Наташи Королевой.

«Можете обвинять меня в цинизме, отсутствие души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никогда не дам себя в обиду!!!» — подытожила любовница Сергея Глушко.

Instagram @anastasiya.shulzhenko

Пост Шульженко собрал около тысячи лайков и массу доброжелательных комментариев. Впрочем, некоторые пользователи напоминали про «бумеранг» от судьбы за «уведенного из семьи мужчину».

«Не ложилась бы под женатого мужика и не нужно было бы ни от кого защищаться! Ты просто нагло влезла в чужую семью!»

«Настена, ты главное держись и не обращай ни на кого внимания! Ты — красотка!»

«Наташе трудно публично признать измены мужа, вот и придумывает басни»,

«Смирись уже, а! Ты просто была очередной любовницей», — разделились мнения фолловеров Анастасии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наташа Королева и Сергей Глушко искали виновника звездных скандалов и причем тут «ретроградный Меркурий».