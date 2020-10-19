Анастасия Шульженко, получившая скандальную славу «любовницы» Тарзана, возмущена обращением Наташи Королевой к другим звездным парам. В ролике певица предупредила знаменитостей о череде скандалов, которая грядет, по ее мнению, после истории с изменой ее мужа, и указала на виновных в плетении интриг.

«Продюсеры спецпроектов государственных и не только каналов разрабатывают, финансируют, режиссируют и внедряют подставных людей в эти низкопробные, аморальные спектакли. Ради рейтингов просмотра своих желтых передач они готовы причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду!» — заявила Королева.

Актриса в ответ упрекнула знаменитость в перекладывании ответственности. В начале своего опуса она привела знаменитую цитату Льва Толстого из романа «Анна Каренина» о счастье и несчастье разных семей.

«Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зеленые человечки (или это были сущности, я просто не заметила, тоже была под „веществами“), ретроградный Меркурий, <...>, ах нет, не он, заговорщики против него!» — написала в Instagram Шульженко.

Простым людям сложнее защитить себя от нападок, чем знаменитостям, добавила девушка. По ее словам, вся история с изменой мужа Королевой выплыла на поверхность по одной простой причине — актриса пыталась доказать свою невиновность и непричастность к краже, которая якобы произошла в доме певицы.

«Почему никто упорно не хочет слышать, что я все предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала, и могли дать срок!» — гневно написала Шульженко.

Большая часть подписчиков актрисы поддержала девушку и засыпала ее комментариями со словами ободрения. Некоторые, впрочем, призывали Шульженко поставить точку в этом бесконечном сериале об изменах в звездной семье.

Скандал в семействе Королевой и Тарзана обсуждают в сети и на федеральных каналах уже больше месяца. Все началось с того, что певица обнаружила пропажу — якобы из ее дома исчезли драгоценности на пять миллионов рублей и три тысячи евро. В краже Королева заподозрила двух дам, которые были накануне в гостях у Тарзана, пока певица отсутствовала. Затем одна из них, малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, заявила, что у нее была сексуальная связь с мужем артистки, Сергеем «Тарзаном» Глушко. Тот покаялся перед супругой публично в Instagram, но позже удалил видео с признанием. Теперь девушка, которую окрестили «любовницей» стриптизера, пытается отстоять свою честь в суде и даже обвиняет мужа артистки в рукоприкладстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева откровенно рассказала о браке с Игорем Николаевым.