Введут ли вновь в России нерабочие недели в связи с пандемией?
Федеральные чиновники рассказали, намерен ли Путин вернуться к ограничениям, которые вводились в стране весной.
Фото: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный
Федеральные власти не намерены вводить в стране режим нерабочих дней по аналогии с весенним. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники из числа высокопоставленных чиновников.
Как отметили собеседники издания, президент России Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов. Абсолютное большинство экспертов указывает, что в возвращении к изоляции нет необходимости в связи с отточенным механизмом работы российской медицины и появлением вакцин. Такой точки зрения, в частности, придерживаются вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По их мнению, на сегодня ограничения деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики излишни.
Не планируется и отдельное обращение лидера страны к гражданам в связи с пандемией коронавируса: глава государства регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, указали источники РБК. Отсутствие таких планов подтвердил изданию и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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