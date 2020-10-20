Введут ли вновь в России нерабочие недели в связи с пандемией?

|
Валентин Черников
1 582

Федеральные чиновники рассказали, намерен ли Путин вернуться к ограничениям, которые вводились в стране весной.

Введут ли вновь в России нерабочие недели в связи с пандемией?

Фото: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный

Тема:
Эпидемия коронавируса

Федеральные власти не намерены вводить в стране режим нерабочих дней по аналогии с весенним. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники из числа высокопоставленных чиновников.

Как отметили собеседники издания, президент России Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов. Абсолютное большинство экспертов указывает, что в возвращении к изоляции нет необходимости в связи с отточенным механизмом работы российской медицины и появлением вакцин. Такой точки зрения, в частности, придерживаются вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По их мнению, на сегодня ограничения деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики излишни.

Не планируется и отдельное обращение лидера страны к гражданам в связи с пандемией коронавируса: глава государства регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, указали источники РБК. Отсутствие таких планов подтвердил изданию и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, когда Россия пройдет пик заболеваемости COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
20 окт
Регион в Испании полностью закрылся из-за COVID-19
20 окт
Названы сроки начала в РФ массовой вакцинации от коронавируса
20 окт
Когда Россия пройдет пик заболеваемости COVID-19 — прогноз экспертов
20 окт
COVID-19 — ничто, жажда искусства — все! Россия переживает музейный бум
20 окт
Из-за коронавируса на московских остановках появятся считывающие устройства
20 окт
«Работы нет и не предвидится»: звезда «Молодежки» отказался от дома из-за пандемии
19 окт
Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке»
19 окт
«Не знаем, откуда»: В Норвегии нашли новый вид коронавируса
19 окт
Первая в Москве: компании Nestle грозит крупный штраф за отказ от удаленки
19 окт
«Обстановка напряженная»: Роспотребнадзор о росте заболеваемости коронавирусом

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
77.92
-0.04 91.31
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:09
Сын главного тренера сборной РФ по футболу прооперирован в Москве
14:07
Осужденный за убийство журналистки изобретатель Мадсен сбежал из тюрьмы
14:03
Ефремов просил прекратить дисциплинарное производство в отношении Пашаева
13:56
В Махачкале водитель под веселящим газом «снес» мужчину на электросамокате — видео 18+
13:49
Спасатели обнаружили в Вологодской области потерпевший крушение вертолет
13:40
После инцидента с сыном главреда Cosmo заведено уголовное дело

Сейчас читают

Ирина Скобцева умерла в один день со своим мужем Сергеем Бондарчуком
На 94-м году жизни умерла Ирина Скобцева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок