Введут ли вновь в России нерабочие недели в связи с пандемией?

Федеральные власти не намерены вводить в стране режим нерабочих дней по аналогии с весенним. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники из числа высокопоставленных чиновников.

Как отметили собеседники издания, президент России Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов. Абсолютное большинство экспертов указывает, что в возвращении к изоляции нет необходимости в связи с отточенным механизмом работы российской медицины и появлением вакцин. Такой точки зрения, в частности, придерживаются вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По их мнению, на сегодня ограничения деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики излишни.

Не планируется и отдельное обращение лидера страны к гражданам в связи с пандемией коронавируса: глава государства регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, указали источники РБК. Отсутствие таких планов подтвердил изданию и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, когда Россия пройдет пик заболеваемости COVID-19.