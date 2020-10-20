Две музы: почему Сергею Бондарчуку пришлось выбирать между Макаровой и Скобцевой

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Валентин Черников
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Начинающей актрисе пришлось четыре года ждать развода кинорежиссера, прежде чем выйти за него замуж.

Две музы: почему Сергею Бондарчуку пришлось выбирать между Макаровой и Скобцевой

Фото: ТАСС / Кассин Евгений, Мастюков Валентин, /Кассин Евгений, Савостьянов Владимир

Отношения Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука прошли проверку на прочность длинною в четыре года, прежде чем возлюбленные сыграли свадьбу. Их роман начался на съемочной площадке фильма «Отелло», где молодая актриса сыграла дебютную роль на экране.

Когда работа над картиной подошла к концу, Бондарчук решил добавить сцену венчания шекспировских героев. Эпизод снимался в рижском католическом соборе. Ирина надела роскошное подвенечное платье, и кинематографист не устоял. Сразу после завершения сцены он заявил партнерше, что намерен добиться ее любви. Симпатия режиссера оказалась взаимной.

На тот момент Бондарчук был женат на другой знаменитой актрисе — Инне Макаровой. Супруга смирилась с увлечением мужа новой музой, но не сразу уступила ей место законной жены режиссера. На него давило и высшее руководство — одного из ведущих кинематографистов СССР настойчиво призывали не разводиться. Бондарчука и Скобцеву не выпускали вместе за границу на премьерные показы «Отелло». На протяжении нескольких лет народному артисту пришлось разрываться между двумя женщинами, долгом и чувствами. Однако он сделал выбор, и никто не смог его отговорить.

Кадр из фильма «Сережа» 1960 г.

Всю последующую жизнь актриса не комментировала разговоры, которые велись вокруг ее отношений с возлюбленным. А Инна Макарова, в свою очередь, не раз упоминала последнюю жену Бондарчука.

«Все последующие годы, когда Сергей приходил ко мне, часто спрашивал: «Ты как?» Он будто хотел убедиться, что мне без него хорошо. Сам он счастливым не выглядел. Однажды поинтересовалась: «Сережа, ты ее хоть любишь?» Он помолчал и ответил: «По-моему, нет», — рассказала однажды Макарова.

Однако это не помешало Скобцевой и Бондарчуку прожить 35 лет и воспитать двух детей — Федора и Елену, которые пошли по стопам отца и матери. Ирина Скобцева была для своего супруга не только любимой женщиной, но и верным соратником. Она скончалась 20 октября — в тот же день ровно через 26 лет после смерти мужа. Ей было 93 года. В этом же возрасте на полгода раньше ушла из жизни Инна Макарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что кинокритик об умершей актрисе Ирине Скобцевой.

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