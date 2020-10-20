«Очищающий космический душ»: что сулят планеты знакам зодиака в конце октября

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 1 713

Астролог Алексей Фандеев посоветовал в пик потока Ориониды и переход Солнца в созвездие Скорпиона отпустить все обиды и сосредоточиться на получении удовольствия.

Фото, видео: www.globallookpress, 5-tv.ru

Середина осени, конец октября, ознаменован двумя крупными астрологическими событиями: пиком потока Ориониды и переходом Солнца в знак Скорпиона. Астролог Алексей Фандеев объяснил, что перед трансформацией в новый знак, все зодиаки пройдут через «очищающий космический душ» с 21 на 22 октября. Именно в эту ночь будет отмечен метеорный поток.

«Перед тем, как мы зайдем в знак зодиака Скорпион, мы должны подумать, что нам мешает отчиститься. Чтобы ушло прошлое на фоне ретроградного Марса и Меркурия, постарайтесь в этой ночь отпустить все обиды и претензии», — отметил астролог.

Ночь с 22 на 23 октября станет переходом в знак Скорпиона, в зону трансформации и самого магического месяца в году, отметил Алексей Фандеев. По его словам, в это время стоит сосредоточиться на своем внутреннем мире, игнорируя внешние проблемы и разного рода раздражители.

«Находите больше времени для своей „трансформации“: для йоги, медитации. Начните проводить больше времени с самим собой», — пояснил специалист.

Грядущий месяц должен столкнуть каждого человека со своим внутренним «я». Фандеев заметил, что лучше начать говорить окружающим только правду, что избавит от разногласий и эмоциональной тяжести. Кроме того, по словам астролога, середина осени — идеальное время для того, чтобы состредоточиться на получении удовольствий: от работы, общения с окружающими, любви, от жизни в целом.

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«Очищающий космический душ»: что сулят планеты знакам зодиака в конце окт...

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