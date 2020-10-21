Цымбалюк-Романовская связала смерть дочери Конкина с его критикой в свой адрес

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Василий Заика
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Бывшая жена Армена Джигарханяна заявила, что перестала прощать людей.

Цымбалюк-Романовская связала смерть дочери Конкина с его критикой в свой адрес

Фото: Instagram @vitalinaromanovskaya

Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире шоу на федеральном телеканале связала смерть дочери актера Владимира Конкина с его критикой в свой адрес. Женщина не постеснялась привести в пример аналогию произошедших трагических событий после ряда высказываний знаменитостей.

«Один друг бывший Армена Борисовича долго очень говорил обо мне плохо и у него в результате несчастного случая умер сын чуть позже. Теперь то, что сказал Владимир Алексеевич… Я, конечно, сочувствую, но тоже произошла трагедия. Я думаю, что каждый человек должен заниматься собой и своими близкими, своей семьей. Смотреть, что там происходит! Когда мы обсуждаем меня, в вашей семье уже может начаться трагедия», — заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.

 
 
 
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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

На своей странице в Instagram пианистка подчеркнула, что после череды скандалов перестала прощать людей. По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, справедливость и вера в нее являются важными вещами. Женщина уверена, что российские деятели культуры потеряли само ее понятие. Она отметила, что звезды советского кино оказались не в силах сохранить качества, ради воспитания которых создавалось искусство. В частности, речь идет о справедливости, уважении, морали и интеллигентности.

«Это самое непростительное, что с ними произошло», — заключила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская сказала о своей причастности к смерти Норкиной.

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