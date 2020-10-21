«Только зло»: экстрасенс о «темных силах» Цымбалюк-Романовской

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 4 741

Марианна Абравитова оценила, связана ли на самом деле бывшая жена Джигарханяна с трагедиями в семье Норкина и Конкина.

Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya, 5-tv.ru

Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире шоу на федеральном телеканале не постеснялась заявить о своих способностях в области «черной магии». Девушка отметила, что в семьях ее обидчиков часто происходят трагедии. Она связала смерть дочери актера Владимира Конкина с его критикой в свой адрес, а также намекнула на неслучайную смерть Норкиной и некоторых друзей ее экс-супруга Армена Джигарханяна, которые критиковали и осуждали девушку.

Таролог Марианна Абравитова оценила громкие заявления Цымбалюк-Романовской и ее потенциальную связь со смертями в семьях Владимира Конкина и Андрея Норкина.

«В полку ведьм прибыло. Здесь звучит предупреждение: не трогайте меня, не смотрите на меня косо. Я такая всемогущая: могу наказывать, насылать на вас проклятье, порчу, смерть», — объяснила Абравитова поведение Цымбалюк-Романовской.

Эксперт в области запредельного разложила карты таро, чтобы понять, на сколько заявления девушки близки к реальности, и с легкостью ответила, что у пианистки нет уникальных магических способностей.

«Только зло, желчь, направленная на людей. Опасаться в этом смысле не стоит», — успокоила Абравитова.

Кроме прочего экстрасенс заговорила о «моде» на магические способности. Она отметила, что многие люди придумываю себе несуществующие таланты, в том числе колдовству и проклятиям, но такими способностями обладают лишь потомственные маги и экстрасенсы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невестка Конкина раскрыла тайны его концертного директора.

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