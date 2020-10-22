Жена Виторгана показала редкую генетическую особенность младшей дочери

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Марина Неруцких
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58-летняя Ирина Млодик наслаждается счастьем позднего материнства.

Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, Instagram @irina_vitorgan

Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик призналась, что у их детей есть характерная особенность. 58-летняя Млодик показала фото крупным планом младшей дочери, на которой эту особенность очень хорошо видно. На снимке можно разглядеть, что у малышки гетерохромия — разного цвета глаза: один более темный, другой светлее.

«Кларочка, наша младшенькая. Очень сообразительная, реагирующая на все и вся… И еще у нее разного цвета глаза, заметили? Как и у старшей Этель», — подписала Млодик фото в Instagram.

Поклонники пары оценили фотографию девочки, назвав такую особенность «глазками-загадками» и отметив, что это «необычно, но красиво».

Instagram @irina_vitorgan

Эммануил Виторган и Ирина Млодик в браке уже 17 лет. У них есть двое совместных детей: двухлетняя Этель и годовалая Клара. Для супруги Виторгана это единственные наследники, у самого актера всего четверо детей: помимо двух маленьких девочек у Виторгана есть старшая дочь Ксения, которой уже 54 года и 48-летний сын Максим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Виторган сделал необычное фото дочери и сына.

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