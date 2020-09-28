«Одинаковый цвет глаз»: Максим Виторган сделал необычное фото дочери и сына

Актер и телеведущий Максим Виторган показал поклонникам в Instagram нестандартное фото своих наследников. Звезда фильмов «День выборов» и «День радио» часто демонстрирует подписчикам детей от разных браков, и в том числе на совместных фото. Но так близки их прежде не видели. Счастливый отец заснял дочь и младшего сына крупным планом, так что их лица целиком не влезли в кадр.

Судя по второму снимку из сторис, Виторган запечатлел Полину и Платона в машине. Те веселились на заднем сиденье и решили прильнуть друг к другу головами. На снимке видны их радостные глаза и улыбки. Не осталось незамеченным и семейное сходство. Хотя у ребят разные матери, фолловеры разглядели характерные черты лица, в частности — одинаковый цвет глаз.

Instagram @polinavitorgan

24-летняя Полина Виторган — дочь от первого брака Максима с артисткой ТЮЗа Викторией Верберг. В этом же союзе спустя четыре года после рождения Полины на свет появился сын Даниил. Во втором браке детей у артиста не было. Трехлетний Платон — совместный ребенок Виторгана и Ксении Собчак. Третий и на сегодня последний брак актера с теледивой продлился шесть лет. 13 сентября 2019 года светская львица вышла замуж за худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. С сыном бывшие супруги проводят по возможности одинаковое количество времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виторган показал звезду фильма «О чем говорят мужчины» в молодости.