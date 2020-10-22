Сын Конкина назвал виновных в смерти своей матери

|
Василий Заика
3 278

Ярослав Конкин взорвался от возмущения, когда директор его отца — Елена Переслени попыталась высказаться в свою защиту.

Сын Конкина назвал виновных в смерти своей матери

Фото: Facebook @eperesleni

Сын заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Ярослав в эфире шоу на федеральном телеканале обвинил директора отца Елену Переслени и ее мужа в смерти своей матери. Наследник актера театра, кино и дубляжа не смог выдержать оправданий соратницы близкого человека и назвал все ее изречение ложью.

Мужчина в буквальном смысле взорвался от возмущения, когда Елена Переслени предприняла попытку опровергнуть слухи о романе с Владимиром Конкиным. В качестве оппонентки директора звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» выступила невестка актера Елена. Женщина на протяжении двух лет живет в Германии и в курсе сплетен, что якобы Владимир Конкин тайно женился на Елене Переслени, а та, в свою очередь, бросила на произвол судьбы за границей ребенка-инвалида.

Невестка исполнителя роли опера Шарапова утверждала, что знаменитость предпочитает общаться со своими детьми только через директора. Погибшая дочь актера — София якобы и вовсе была одинока. Также женщина заявила, что дети никогда и ни о чем не просили Владимира Конкина, а его сын Ярослав затаил на отца давнюю обиду. Кроме того, невестка актера рассказала, что его ушедшая из жизни жена намеревалась оформить квартиру на дочь Софию, но этому, предположительно, могла помешать Елена Переслени.

Ярослав Конкин, наблюдая за происходящим со стороны, в конце эфира пришел в ярость.

«Я не могу слушать, как эти люди лгут! Они угробили мою мать! Я помню, как на какой-то вечеринке эти двое (Елена Переслени и ее муж — Прим.ред.) спели какую-то дурацкую переделку, где откровенно прозвучало, что моя мать глупая!» — цитирует Ярослава Конкина News.ru.

Стоит отметить, что Владимир Конкин во время перепалки находился за кулисами студии и вытирал слезы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невестка Конкина раскрыла тайны его директора.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.03
-0.75 91.34
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Фото: Нюша снова беременна?
12:24
Экс-адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения по новому приговору
12:20
Подозреваемого в двойном убийстве бизнесмена Быкова отправили под домашний арест
12:16
Централизованного расселения студентов из общежитий не планируется — министр
12:05
Гимнастка Светлана Хоркина впервые показала годовалого сына
11:55
Лукашенко заявил Нарышкину о непростой обстановке вокруг Союзного государства

Сейчас читают

Сын Конкина назвал виновных в смерти своей матери
Кто подсадил Легкоступову на алкоголь и чего добивается ее муж Фирсов?
Целое состояние: какое наследство оставила близким актриса Ирина Скобцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок