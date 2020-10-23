Какие продукты помогут справиться с осенней хандрой?
По мнению эксперта в области пищевого поведения, осенью обязательно нужно менять рацион и обзаводиться полезными привычками.
Фото, видео: depositphotos; 5-tv.ru
Организм человека может крайне негативно реагировать на сокращение светового дня осенью — смена настроения, депрессия и апатия. К этому зачастую добавляются и физические ощущения — постоянная усталость, бессонница или, наоборот, сонливость.
Эксперт в области пищевого поведения, биологических ритмов и здоровья человека Мария Краснова рассказала 5-tv.ru, какие продукты помогут справиться с осенней апатией.
Пересмотр рациона
Мы — это то, что мы едим. Поэтому первым делом при симптомах осенней хандры стоит пересмотреть свое питание.
«Употреблять продукты, которые стимулируют синтез серотонина, — посоветовала Мария. — К ним относят бананы, рыба, фрукты, орехи, черный шоколад, финики и свежие овощи».
Осенью и зимой очень важно следить за восполнением витамина D.
«Из-за недостатка солнца и солнечного света организм хуже синтезирует витамин D. Так что нужно употреблять жирные сорта рыбы, сыры, морские водоросли, сливочное масло и куриные желтки», — рассказала эксперт по биоритмам.
Свежие соки из моркови, апельсина или свеклы поднимут настроение и укрепят иммунитет, а травяные чаи — успокоят нервную систему.
Витамины и добавки
С наступлением осенних холодов стоит ввести в рацион пищевые добавки и принимать витамины. Настойки лимонника или женьшеня могут пить все. Но по поводу витаминов и минералов следует проконсультироваться с терапевтом после специального комплексного анализа.
А вот «разгоняться» крепким алкоголем не стоит. Его прием в таком состоянии только усугубит апатию.
Эмоции и физика
В холодное время года стоит максимально избегать стрессов, сильных нагрузок и эмоционального истощения. Это сильно подрывает здоровье — начинаются бесконечные простуды, не проходит усталость, пропадает желание что-то делать. Одними продуктами из этого состояния не выйти.
Поэтому очень важно добавить физические упражнения в свою ежедневную рутину.
«Это может быть йога, любой фитнес, шейпинг, — заверила Мария. — Побалуйте свое тело и помогите ему в период межсезонья».
Прогулки на свежем воздухе в парке или лесу, особенно в солнечную погоду, — дополнительный источник энергии и витамина D.
А сауна и баня помогут справиться с простудными заболеваниями.
«Используйте по максимуму световой день, просыпайтесь пораньше, с первыми лучами солнца, и ложитесь тоже пораньше, чтобы организм восстановился», — посоветовала эксперт.
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