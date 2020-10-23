Каждой женщине после сорока хочется выглядеть моложе своих лет. Одни могут дать фору двадцатилетним в силу генетики, другие прибегают к пластической хирургии. Но есть несколько простых способов сохранить молодость за счет ухода за собой. Стилист и фотопродюсер Руслан Громов объяснил, как обмануть цифры в паспорте.

Волосы

Специалист отметил, что женщины за 40 стремятся к коротким стрижкам и объемным укладкам, что несомненно добавляет им несколько лишних лет. Чтобы избежать такого неприятного зрительного эффекта, он посоветовал придерживаться средней длины волос и делать незамысловатые прически.

Макияж

Порой макияж старит женщину куда сильнее, чем неправильно подобранная одежда. Стилист объяснил, что «омолодить» лицо может ровный тон, современная форма бровей, черная тушь, свежий хайлайтер и неброская помада.

«Подобные макияжи вы можете видеть у российских и зарубежных звезд после сорока», — отметил эксперт.

Гардероб

Руслан Громов посоветовал девушкам в зрелом возрасте отказаться от слишком молодежных вещей в гардеробе, будь то короткие куртки и, например, обтягивающие джинсы.

«Лучше придерживаться классического базового гардероба, но не переборщить со строгостью», — резюмировал фотопродюсер.

Вес

Несмотря на тенденцию к бодипозитиву, Громов предупредил, что килограммы всегда зрительно добавляют девушке несколько лет. Кроме того, лишний вес не самым лучшим образом сказываются на здоровье.

Загар

Искусственный загар, по замечанию Громова, выделяет неровности кожи, подчеркивает пигментные пятна и провоцирует появление новых, поэтому женщинам лучше отказаться от использования затемняющих тоников без особой надобности.

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