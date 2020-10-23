«Ты так быстро его родила»: старший сын Подольской о новорожденном брате

У звездной пары Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего 22 октября родился сын. Малыша назвали Ваней. Кроха появился на свет раньше запланированного срока: мальчика ждали в начале ноября.

Певица рассказала, что она и ее семья очень счастливы, рад и старший сын Натальи — 4-летний Артемий. Мальчик ждет, когда мама вернется с маленьким братиком домой из роддома.

В Instagram Подольская показала видео, на котором сынок признался ей в любви.

«Я очень люблю малыша и тебя. Он уже родился, и я тебя люблю, потому что ты так быстро его родила. Он через три дня приедет», —сказал Артемий.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская в браке уже 10 лет. Ваня стал их вторым совместным ребенком. У Владимира уже трое детей: от брака с Кристиной Орбакайте у музыканта есть сын Никита, которому 29 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская поделилась тайнами второй беременности.