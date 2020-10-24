«Любит свою Лясю»: Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тысяч в месяц
Резидент Comedy Club женат на прославленной гимнастке уже восемь лет.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Юморист Павел Воля в новом выпуске шоу Comedy Club в скетче про женские и мужские траты высмеял заявления своей жены про ее расходы. Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева говорила, что в случае безденежья смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. С тех пор эта тема часто всплывает в сети.
Воля начал с откровенного высмеивания слов супруги, «превращенных в новость».
«Я могу прожить на 50 тысяч в месяц… Скажи, а чего я пыжусь-то так?» — спросил он у аудитории.
Впрочем, артист быстро поправился, что его знаменитая супруга знает, о чем говорит. Они с матерью жили очень небогато, когда девушка уже вовсю делала спортивную карьеру. Так что способность прожить на скромный доход — это действительно про нее.
Свой скетч Воля посвятил сравнению трат, необходимых ежемесячно женщинам и мужчинам. Перечисляя «женские штучки» вроде маникюра, ухода за кожей и волосами, покупку нового белья, Воля постоянно приводил в пример грубых и немытых мужчин. И закончил выступление обещанием выдавать жене по 50 тысяч на расходы каждый месяц.
Тема расходов звездной пары, воспитывающей двоих детей, в последнее время часто всплывает в сети. Так что новый виток обсуждений после видео от Воли был неизбежен, пишет «Экономика сегодня».
«Смешно и горько»;
«Пашу в последнее время не понять! Как и сытому голодного!»;
«Выступление классное. Огонь. Но с 50к перебор. Это большая редкость в регионах», — написали ему.
Впрочем, многие встретили скетч с юмором и оценили отношения между супругами.
«Воля молодец. Очень правильно и красиво отстоял свою жену»;
«Любит свою Лясю. И это мило очень».
Ранее 5-tv.ru писал, что Утяшева публично призналась в любви Павлу Воле, несмотря на слухи о его измене.
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