«Любит свою Лясю»: Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тысяч в месяц

Юморист Павел Воля в новом выпуске шоу Comedy Club в скетче про женские и мужские траты высмеял заявления своей жены про ее расходы. Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева говорила, что в случае безденежья смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. С тех пор эта тема часто всплывает в сети.

Воля начал с откровенного высмеивания слов супруги, «превращенных в новость».

«Я могу прожить на 50 тысяч в месяц… Скажи, а чего я пыжусь-то так?» — спросил он у аудитории.

Впрочем, артист быстро поправился, что его знаменитая супруга знает, о чем говорит. Они с матерью жили очень небогато, когда девушка уже вовсю делала спортивную карьеру. Так что способность прожить на скромный доход — это действительно про нее.

Свой скетч Воля посвятил сравнению трат, необходимых ежемесячно женщинам и мужчинам. Перечисляя «женские штучки» вроде маникюра, ухода за кожей и волосами, покупку нового белья, Воля постоянно приводил в пример грубых и немытых мужчин. И закончил выступление обещанием выдавать жене по 50 тысяч на расходы каждый месяц.

Instagram @pavelvolyaofficial

Тема расходов звездной пары, воспитывающей двоих детей, в последнее время часто всплывает в сети. Так что новый виток обсуждений после видео от Воли был неизбежен, пишет «Экономика сегодня».

«Смешно и горько»;

«Пашу в последнее время не понять! Как и сытому голодного!»;

«Выступление классное. Огонь. Но с 50к перебор. Это большая редкость в регионах», — написали ему.

Впрочем, многие встретили скетч с юмором и оценили отношения между супругами.

«Воля молодец. Очень правильно и красиво отстоял свою жену»;

«Любит свою Лясю. И это мило очень».

Ранее 5-tv.ru писал, что Утяшева публично призналась в любви Павлу Воле, несмотря на слухи о его измене.