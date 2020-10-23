«А вот коронавирус сидит»: Богомолов намекнул на болезнь Собчак

Намек Константина Богомолова на коронавирус у супруги Ксении Собчак переполошил ее знакомых и поклонников. Режиссер опубликовал в Instagram видео, на котором показал результат своего теста на COVID-19. В этот момент телеведущая находилась напротив него. Автор видео сделал комментарий в ее адрес, впоследствии настороживший многих.

«Вот мой тест. Ничего. Ни антител, ни самой болезни. А вот коронавирус сидит (Собчак — Прим.ред.). Бактерия. Но не прилипает. Ни воздушно-капельным, ни иным путем», — сказал Богомолов.

Подозрения добавил тот факт, что аналогичный тест на антитела во время записи лежал рядом с Ксенией. Однако светская львица не поторопилась показать его на камеру. Из-за этого у просмотревших видео сложилось впечатление, что Собчак по каким-то серьезным причинам предпочла его не озвучивать.

В скором времени соцсети наводнились теориями о болезни теледивы, а ее телефон начал разрываться от звонков. В результате уставшая от внезапного ажиотажа Ксения написала гневный пост в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Telegram @bloodysx

«Я не понимаю, почему из-за чьих-то фейкньюз я должна оправдываться и получать шквал звонков обеспокоенных друзей. ******* (надоели — Прим.ред.), правда», — отреагировала Собчак и пообещала раскрыть подробности после уик-энда.

К публикации она прикрепила скан результата ее ПЦР-теста на COVID-19, на котором красным подчеркнула результат: «не обнаружено».

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