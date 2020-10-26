«Татьяна в иллюзии»: таролог о том, какая роль в завещании Овсиенко отведена любимому

Возлюбленный Татьяны Овсиенко будет недоволен завещанием, которое она переписала не в его пользу. Такой прогноз дают карты, рассказала 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова. По ее словам, сейчас знаменитость сделала этот шаг, чтобы успокоить общественность, но это не окончательное решение. В целом она охарактеризовала Александра Меркулова как человека любящего певицу, но оказывающего на нее негативное влияние.

«Это доказательство того, что ее возлюбленный не имеет никаких меркантильных интересов в этом союзе. Якобы. Мы все знаем, что завещание можно и переписать, что в принципе и будет сделано, скорее всего. Поэтому этого человека я бы не назвала таким уж бескорыстным. Действительно, эмоции есть, чувства есть, но с его приходом в жизнь Татьяны все изменилось. Он несет в себе негативное зерно — здесь и алкоголь, и неправедный образ жизни», — поведала Абравитова.

В целом певице не следует увлекаться спиртным, предупредила она. Ее избранник привнес в жизнь артистки этот способ развлечься, но он таит в себе скрытые опасности для психики певицы.

«Татьяна находится в некоей иллюзии и в отношении себя, и своего места в жизни этого человека. Поэтому карты Таро дают предостережение. Тема алкоголя — это вообще не то, что должно присутствовать в ее жизни», — сказала таролог.

В заключение она посоветовала артистке быть бдительной не только в том, что касается алкоголя, но и во всех делах, которые она ведет с возлюбленным. Жизнь с ним, по ее словам, не выглядит в раскладе Таро как идеальная картинка.

Скандал вокруг семьи певицы разгорелся в начале октября. Тогда подруги Овсиенко обвинили ее возлюбленного в спаивании артистки и даже рукоприкладстве. Сама звезда опровергала любые домыслы. После, чтобы развеять сомнения публики в том, что она действительно счастлива, Овсиенко, как писал 5-tv.ru, показала, что и сколько пьет, а также приоткрыла планы — после пандемии пара лелеет мечты о свадьбе.