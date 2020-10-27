Знакомые Дрожжиной и Цивина раскрыли их схему мошенничества с наследством Баталова

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Бывших друзей народного артиста подозревают в махинациях с его имуществом.

Фото, видео: ТАСС / Мудрац Александра; 5-tv.ru

Вокруг наследства народного артиста Алексея Баталова разгорелся скандал. Его бывших друзей подозревают в махинациях с имуществом. В результате вдова и дочь артиста лишились нескольких квартир, а также крупной денежной суммы.

Все вскрылось случайно. О том, что у нее больше нет имущества – вдова Алексея Баталова узнала от юристов, которые помогали разобраться с бумагами. Они выяснили: все теперь - в руках Дрожжиной и Цивина.

Друзья семьи рассказывают: Дрожжина и Цивин методично годами втирались в доверие к семье Баталовых. По словам знакомых знаменитостей, схема работы была нехитрой: пара создавала благотворительные фонды, используя громкие имена, чтобы привлекать миллионы.

Следователи задержали актрису Наталию Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина, но суд не стал отправлять их под стражу. Сейчас Спорное наследство Баталова - под арестом.

Корреспондент Николай Иванов о развитии громкой драмы. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

 

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