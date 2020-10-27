ТОП-4 знака зодиака, представителям которых вечно не везет в любви

С появлением всевозможных сайтов знакомств и им подобных приложений проблема поиска второй половинки, казалось, должна исчезнуть навсегда. Но тенденция печальна: чем сильнее развивается мир, тем сложнее найти человека, удовлетворяющего хотя бы минимальному набору требований — доброта, честность, порядочность и стабильность.

Все чаще представители прекрасного и сильного полов сталкиваются с недопониманием, вследствие чего свои лучшие годы проводят в одиночестве. Однако случается и так, что даже в солидном возрасте состоявшаяся личность не может вступить в серьезные отношения.

Причин тому, безусловно, много. Но одной из главных астрологи считают «неправильное» отношение человека к миру и окружающим, а также его «вредные» привычки, обусловленные влиянием планет. Так, среди прочих, эксперты выделяют ТОП-4 знака зодиака, представителям которых нужно срочно менять жизненные принципы или смириться с одиночеством.

Овен

По мнению астрологов, проблема Овна — в стремлении завоевать сердце человека, порой, совершенно ему не подходящего. Из-за чрезмерного упрямства он до последнего будет тащить на себе обреченные отношения, что в итоге закончится для него депрессией. Эксперты предлагают представителям этого знака зодиака перестать смотреть на мир сквозь «розовые очки» и не ждать, что предавший раз партнер с мольбами о прощении вернется. Важно научиться ценить себя.

Телец

Раскрепощенный и целеустремленный в делах Телец в отношениях чувствует себя крайне неуверенно. Он постоянно в поиске того самого идеала, что описывают в книжках, и очень боится потратить время на «проходного» человека. Отсюда — страдания, слезы, боль и одиночество. Вполне возможно, в какой-то момент он, сам того не подозревая, проигнорировал попытку одной «серой мышки» достучаться до него. Поэтому ему не стоит делать выводы о человеке по внешнему виду и необходимо пересмотреть отношение к окружающим.

Скорпион

Крайне сложный и непримиримый характер Скорпионов становится преградой на пути к их личному счастью. За мистическим и манящим образом этого человека кроется масса недостатков, в том числе резкая манера общения, упрямость и горделивость, пугающие партнера. Чтобы сохранить здоровые отношения с избранником, Скорпиону важно научиться подавлять в себе негативные эмоции и быть более чутким.

Рыбы

К большому сожалению, беда представителя этого знака в излишней доброжелательности и доверчивости к людям. Рыбы готовы кинуться в объятия первого, кто сможет согреть и утешить. Им кажется, что этот «добрый» человек и есть его судьба, но все оказывается гораздо прозаичнее. Из-за бесконечных предательств и обвинений в свой адрес Рыбы чувствуют себя ненужными, однако впадать в отчаяние им все же не стоит. Астрологи предлагают просто-напросто начать анализировать тех людей, кто находится в ближайшем окружении. Этот опыт позволит выбрать «нужного» человека, пишет Vologda-poisk.ru.

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