Первую леди США Меланию Трамп перестали узнавать на публике. Один из пользователей Twitter опубликовал снимок, где супруга американского лидера запечатлена у самолета Marine One по пути на заключительные президентские дебаты. Ее счастливое выражение лица вызвало большие вопросы у юзеров: натянутая улыбка практически полностью изменила ее черты.

«Хмм… Кто эта леди? Это точно не Мелания Трамп», — написал автор поста.

Дошло до того, что Трампа заподозрили в перемещении с двойником своей супруги. В соцсети даже появился хештег #FakeMelania.

Говоря о «феномене Мелании», известный британский пластический хирург Хуссейн Чима заявил, что в этом нет ничего удивительно. Все обусловлено лишь особенностями физиологического строения человека.

«Выражение любой эмоции задействует мышцы лица. Когда мы улыбаемся, <…> жировые ткани щек приподнимаются к глазам, и последние значительно уменьшаются. Напряжение мышц и, как следствие, появление кожных складок иногда могут изменить лицо до неузнаваемости», — цитирует его Daily Mail.

В заключение он добавил, что чаще всего такие изменения видны на селебрити, которые предпочитают позировать для фото с «каменным» лицом. Этим же «страдают» бизнесвумен Виктория Бэкхем, актриса Эшли Олсен и другие.

www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz, Nancy Kaszerman

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мелании удалось отбить Дональда Трампа у красивой миллиардерши и прославиться на весь мир.