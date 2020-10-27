«Кто эта леди?» — хирург объяснил, почему Меланию Трамп перестали узнавать
Лицо супруги президента США, по мнению пользователей сети, приобрело совершенно другие черты.
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP
Первую леди США Меланию Трамп перестали узнавать на публике. Один из пользователей Twitter опубликовал снимок, где супруга американского лидера запечатлена у самолета Marine One по пути на заключительные президентские дебаты. Ее счастливое выражение лица вызвало большие вопросы у юзеров: натянутая улыбка практически полностью изменила ее черты.
«Хмм… Кто эта леди? Это точно не Мелания Трамп», — написал автор поста.
Дошло до того, что Трампа заподозрили в перемещении с двойником своей супруги. В соцсети даже появился хештег #FakeMelania.
Ummm. Who’s the lady? ‘Cuz it sure ain’t @FLOTUS.#FakeWife pic.twitter.com/Lh2oJ5Z7eH— ken olin (@kenolin1) October 25, 2020
Говоря о «феномене Мелании», известный британский пластический хирург Хуссейн Чима заявил, что в этом нет ничего удивительно. Все обусловлено лишь особенностями физиологического строения человека.
«Выражение любой эмоции задействует мышцы лица. Когда мы улыбаемся, <…> жировые ткани щек приподнимаются к глазам, и последние значительно уменьшаются. Напряжение мышц и, как следствие, появление кожных складок иногда могут изменить лицо до неузнаваемости», — цитирует его Daily Mail.
В заключение он добавил, что чаще всего такие изменения видны на селебрити, которые предпочитают позировать для фото с «каменным» лицом. Этим же «страдают» бизнесвумен Виктория Бэкхем, актриса Эшли Олсен и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мелании удалось отбить Дональда Трампа у красивой миллиардерши и прославиться на весь мир.
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