«Больше чем я в 100 раз»: Дана Борисова о любви Волочковой и Казаченко к фотошопу

Скандально известная Дана Борисова на днях выложила пост в Instagram, посвященный «натуральности» российских звезд. Телеведущая отметила, что в последнее время селебрити заигрались с фотошопом, а их тела и лица в реальности теперь с трудом узнаешь. Прокритиковала она и свою давнюю оппонентку — Анастасию Волочкову.

«У балерины на прошлой неделе из-за неудачного фотошопа пупок натянулся аж до ушей!» — заметила Борисова и попросила фолловеров выразить свое мнение.

Однако вместо ожидаемых лестных комментариев на Дану обрушился шкал негатива: пользователи указали на недостатки самой звезды и потребовали более никогда не осуждать других людей.

Как оказалось, сама телеведущая нисколько из-за этого не расстроилась. В интервью 5-tv.ru звезда призналась, что не обижается на хейтеров, ведь они — залог ее будущих успешных контрактов с рекламодателями.

Instagram @danaborisova_official

Своим же убеждениям относительно использования фотошопа Борисова осталась верна. По ее мнению, юным барышням лучше вообще отказаться от ретуши, а тем, кому слегка за 40, можно лишь иногда подправлять несовершенства.

«Я считаю лицо — какие-то морщинки, прыщики — нормально исправлять. Но в посте как раз шла речь о том, что девушки молодые, артистки, как та же Анастасия Волочкова, Ольга Казаченко — они для чего так фотошопят? Больше чем я в 100 раз! И главное: худые, стройные! Все равно. Зачем неестественнее делать? Ну, в конце концов…» — недоумевала Дана.

Отвечая на вопрос, не обиделась ли на нее коллега по шоу-бизнесу за нелестное высказывание, Борисова ответила категорично.

«А чего ей реагировать? Если суд она уже проиграла по поводу тоже моей критики. В итоге: три заседания прошло, и они забрали заявление, потому что должны были вынести [решение — Прим.ред.] в мою пользу. Я теперь абсолютно от Анастасии не ожидаю никаких действий в мой адрес», — подытожила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о громком конфликте Анастасии Волочковой и Даны Борисовой, приведшем знаменитостей в суд.