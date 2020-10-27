На семье Владимира Конкина, скорее всего, лежит родовое проклятие. Об этом 5-tv.ru рассказала медиум, экстрасенс, ведический астролог Анна Гехман. По ее словам, трагические смерти и фатальные ситуации в любой семье случаются не просто так. Все это обусловлено кармой.

«Когда в роду происходит череда негативных событий, когда умирают молодые здоровые люди, когда возникают аварии, сложные ситуации, приводящие к проблемам со здоровьем, когда родители и дети не общаются, либо возникают сложные заболевания, приводящие к смерти, все это говорит о том, что в семье присутствует родовое проклятие. Но все эти вещи заложены кармически», — поведала медиум.

Смерть Софии Конкиной, дочери актера, при странных обстоятельствах — далеко не единственная беда, постигшая это семейство. Не так давно 5-tv.ru рассказывал, что сын актера Ярослав обвинил своего родителя в черствости — молодой человек припомнил, как отец не поддержал его, когда тот попал в аварию и оказался в инвалидном кресле. Однако, сразу обвинять Владимира Конкина в равнодушии было бы неправильно, заметила Анна Гехман. Нередко реакция человека на то или иное событие уже заложена в его карму.

«Когда мы говорим о том, что человек виноват, что он не общался или не помогал своим детям, тут нужно смотреть гораздо глубже. Многие вещи прописаны изначально. Поэтому обвинять человека в том, что он в той или иной ситуации поступил именно так, как он поступил, это глупо», — заметила астролог.

Сын Конкина сам выбрал себе отца при рождении, как и все дети, пояснила медиум. Вопреки расхожему мнению, что родителей не выбирают, кармически все обстоит ровно наоборот. Именно поэтому поспешно выдвигать такие обвинения не стоит.

«Рождаясь, дети изначально сами выбирают ту семью, в которой они воплотятся. И те отношения, которые будут присутствовать в их жизни, были уже изначально выбраны именно кармой, душой этого человека. Поэтому, когда дети обвиняют своих родителей в чем-либо, нужно, прежде чем это говорить, хорошенько подумать», — заключила Анна Гехман.

Многочисленные беды и тайны семьи Конкиных стали вскрываться после трагической гибели дочери актера, Софии. Девушка утонула в бассейне фитнес-центра при странных обстоятельствах. Безутешный отец не верит в случайность ее гибели, так как, по его словам, она прекрасно умела плавать. Он составил обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором потребовал переквалифицировать уголовное дело о смерти Софии на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и почему хотел выкрасть дочь покойной Конкиной.