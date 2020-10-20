Адвокат рассказала, кто и почему хотел выкрасть дочь покойной Конкиной

Адвокат заслуженного артиста РФ Владимира Конкина, чья дочь скончалась в результате утопления, уверена: попытка похищения малолетней внучки актера с похорон ее матери была тщательно спланирована экс-супругом Софии Конкиной. По мнению юриста, бывший муж покойной вознамерился заполучить имущество известного артиста, прямой наследницей которого является девочка.

В комментарии 5-tv.ru правозащитница Юлия Нитченко пояснила, что следственные органы всерьез рассматривают вышеизложенную версию. Более того, ключевым является тот факт, что бывший муж дочери Конкина — Руслан Подгорный — когда-то привлекался по статье о мошенничестве с недвижимостью.

«Он неоднократно угрожал родственникам Софии в присутствии свидетелей, что готов лишить Софию родительских прав и отобрать все имущество у Владимира Алексеевича, поэтому у него сейчас есть великолепная возможность реализовать свой мотив», — подчеркнула собеседница.

Юрист завила, что защитники семьи актера будут настаивать на отстранении Руслана от опекунства дочери покойной Софии во избежание неприятных казусов. Не исключает Нитченко и возможного сговора между последним возлюбленным Конкиной — Михаилом Серовым — и Подгорным с целью осуществления преступного замысла.

Для понимания мотива, адвокат пояснила, что незадолго до смерти наследница известного актера хотела уйти от Серова к другому мужчине.

«Нами заблаговременно, уже узнав об интересе со стороны Серова Михаила, были предприняты все меры безопасности для того, чтобы избежать вот инцидента с похищением ребенка со стороны неизвестных людей, которые подходили. До сих пор нам так и неизвестно, кто эти люди. Я думаю, этот инцидент должны проверить сотрудники Следственного комитета», — отметила Юлия Нитченко.

В подтверждение своим словам она заявила, что при жизни Конкина имела немало претензий и к одному, и ко второму бойфренду. Так, например, отец ребенка — Подгорный — совсем не платил алименты на девочку. Не проявляла интереса к малышке и бывшая свекровь. А Серов и вовсе переходил границы дозволенного.

Так, в распоряжении редакции 5-tv.ru оказалась одна из последних переписок Конкиной с Серовым. Из скриншотов следует, что отношения между любовниками были довольно сложными.

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Предметом раздора, в частности, была и дочь Софии. Выяснилось, что однажды, в отсутствие матери, мужчина назвал девочку «сиротой», но оправдал это банальной «шуткой». Женщина же предупредила, что «решит» этот вопрос.

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Дочь актера Владимира Конкина погибла в результате утопления в бассейне московского фитнес-клуба 24 сентября. Родные девушки утверждают, что захлебнуться она не могла, поскольку отлично плавала. Отец погибшей составил обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором потребовал переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказал о непростых отношениях дочери Владимира Конкина с экс-возлюбленным Михаилом Серовым.