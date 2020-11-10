Михаил Ефремов устроил роскошное застолье в своей камере СИЗО

Известный российский актер Михаил Ефремов заказал для своих сокамерников дорогого гуся с яблоками. Пир для соседей по СИЗО обошелся артисту в шесть тысяч рублей, сообщает сайт KP.RU.

22 октября состоялось рассмотрение апелляции актера Михаила Ефремова. Мосгорсуд согласился лишь сократить его пребывание в колонии общего режима с восьми до семи с половиной лет.

На суде зачитывали письмо руководства СИЗО № 5, где звезда содержится. В приведенной там характеристике говорилось, что он спокоен и соблюдает все правила внутреннего порядка.

«Не склонен к обману, грубости в разговоре не допускает, пользуется авторитетом», — было указано в документе.

Об приятельских отношениях Ефремова с сокамерниками говорит и то, что он недавно сделал для них заказ прямо в СИЗО. Актер хотел угостить их гусем с яблоками. Об этом рассказали в московской фирме по кейтерингу, обслуживающей, среди прочего, заключенных подобных учреждений.

«На днях нам поступил нестандартный заказ от этого изолятора приготовить гуся, фаршированного яблоками, целиком. Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции», — рассказали в компании.

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Ефремов стал первым, кто выбрал себе птицу — обычно заключенные хотят осетра или что-то еще более экзотичное. Из-за наценки ФСИН конечная цена гуся составила для Ефремова не первоначальные три, а все шесть тысяч рублей.

«Но его цена вообще не смутила», — заметили поставщики.

В итоге едой все остались довольны.

Владелец этой фирмы — достаточно известная личность. Это предприниматель Анатолий Зак, владелец клуба «Хромая лошадь» в Перми. Из-за случившегося там пожара с массой жертв он был приговорен к заключению, но вышел досрочно в 2018 году. Еще «на зоне» ему пришло в голову организовать доставку готовой еды под заказ прямо в тюрьмы и колонии. В итоге от поставок тушенки собственного производства Зак быстро дошел до серьезного бизнеса и перебрался в Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, что налоговая арестовала счета осужденного Михаила Ефремова. Сам же актер все еще рассчитывает на смягчение приговора — теперь уже в кассационной инстанции.