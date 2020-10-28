Мнение о том, что дети часто повторяют судьбы своих родителей, не безосновательно, считает экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман. В беседе с 5-tv.ru медиум рассказала о принципах кармы и дала несколько советов по обретению личного счастья.

Как пояснила Гехман, по большому счету, жизнь человека строится из той базы, которую дала ему мама. Трезво мыслить, достигать больших успехов, реализовать желания и удовлетворять амбиции наследник будет лишь в том случае, если родительница привила ему чувство уверенности в себе и абсолютной защищенности. Все это способствует нормализации психоэмоционального фона, а следовательно, открывает перед человеком множество дверей в светлое будущее.

«Дети в значительной степени повторяют судьбу своих родителей, но все это происходит из-за схожести кармы. Изначально именно душа ребенка выбирает ту семью, в которой ему нужно родиться, чтобы выполнить те или иные кармические задачи», — подчеркнула Анна.

По ее словам, каждому человеку очень важно осознавать, что его благополучие также напрямую зависит от взаимоотношений с родителями. И здесь стоит обратить особое внимание на связь папы с дочерью, а сына с мамой. От того, в какой степени доверия и расположения друг к другу находятся эти родственники, можно понять, как будет строиться личная жизнь наследника.

«Если у девушки есть проблемы с ее отцом, либо отца не было в ее жизни совсем, у нее обязательно будут проблемы в личной жизни. То же самое можно сказать и о сыновьях», — объяснила собеседница 5-tv.ru.

В заключение медиум дала полезный совет: хотите, чтобы в семье всегда были деньги и не было проблем с имуществом — поддерживайте хорошие отношения с родителями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как, по мнению Анны Гехман, пластическая операция может повлиять на судьбу человека.