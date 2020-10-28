Как Федосеева-Шукшина отреагировала на желание Алибасова развестись с ней?

Продюсер Бари Алибасов снова завел разговор про развод с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Как сообщает «Собеседник», артистка не против такого развития событий. Об этом изданию рассказала адвокат жены Алибасова Юлия Вербицкая-Линник.

По ее словам, в случае расторжения брака претендентов на наследство актрисы будет гораздо меньше.

«Мы все приветствуем желание Бари Каримовича развестись с Лидией Николаевной и поддерживаем его полностью. Если это только не спорт у него такой — заходить в суд с иском, а выходить с отказом. Про репутацию его мне нечего добавить: он сам все сказал, а вот претендентов на наследство Лидии Николаевны в этом случае будет явно меньше. Лидия Николаевна восприняла желание Алибасова спокойно. Даже обрадовалась», — сообщила адвокат.

Супруги ведут судебную тяжбу уже более месяца. В течение этого времени Бари Алибасов неоднократно менял свое решение — продюсер то заявлял о жестком намерении развестись с женой из-за спорных апартаментов, то брал свои слова назад. Жилье, ставшее причиной раздора, актриса переписала на своего супруга Бари Алибасова, который, в свою очередь, оформил его владельцем своего помощника Сергея Моцаря. После выхода из психиатрической клиники продюсер подал на развод. Позже он от него отказался. В итоге широко освещаемого в СМИ процесса Троицкий суд Москвы постановил вернуть апартаменты Федосеевой-Шукшиной.

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