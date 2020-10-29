Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию

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Светлана Александрова
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Владимир Васильев рассказал также, действительно ли актер угощал сокамерников в СИЗО гусем с яблоками.

Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию

Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев объяснил, почему актер отказался отбывать назначенный судом срок в чувашской колонии. Как пишет сайт KP.RU, первоначально осужденный на 7,5 лет артист сам выбрал именно Чувашию, однако позже попросил оставить его в московском СИЗО на весь срок наказания при условии выполнения трудовых обязанностей, что не противоречит закону.

«Дело в том, что 600 километров до Ульяновска пришлось бы ехать две-три недели. Сначала из Москвы во Владимир, потом в Нижний Новгород, потом Чебоксары… При этом в каждом городе осужденные по несколько дней находились бы в СИЗО, ожидая транспортировки. А у Ефремова все-таки очень много хронических болезней, ему этот путь дался бы тяжело», — пояснил изданию адвокат Васильев.

Юрист также рассказал, что поинтересовался у подзащитного, действительно ли он заказывал своим сокамерникам гуся с яблоками. Ефремов назвал эту информацию «выдумками».

«Он только рукой махнул: „Выдумки все это“. Но просил передать журналистам спасибо за поддержку, за работу на апелляционном процессе», — сказал Васильев.

По словам адвоката, Ефремов пока остается в той же камере на четверых в следственном изоляторе № 5 «Водник», условия его содержания не изменились.

«Трудовые обязанности ему пока не назначили — ждем 10 дней, когда документы из суда поступят в изолятор. Тогда администрация определит для Ефремова фронт работ в хозотряде. У него все хорошо: книги есть, тетради тоже — постоянно что-то пишет. Говорит, письма», — рассказал Владимир Васильев.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, появилась информация, что Ефремов после суда устроил пир своим сокамерникам, заказав гуся за шесть тысяч рублей в фирме, которой владеет хозяин печально знаменитого пермского клуба «Хромая лошадь».

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