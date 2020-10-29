«Это алкоголь»: Сергей Лазарев перепел Полину Гагарину на вечеринке — видео
Поп-исполнитель выложил в сеть архивное видео с экспромтом, которое произвел фурор.
Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Сергей Лазарев насмешил поклонников забавным архивным видео. Певец поделился на совей странице в Instagram роликом, в котором исполняет дуэтом с Полиной Гагариной песню «Драмы больше нет». Оба при этом, похоже, слегка нетрезвы, но поют и отплясывают с большим энтузиазмом.
«Ой, что прислали! Нет больше драмы, время на душе лечит раны! Ну, и алкоголь. Больше не болит Гагарина Полина. Крутая была тогда вечерина!» — подписал ролик Лазарев.
Подписчики пришли от видео в восторг и требуют, чтобы «два лучших голоса России» срочно записали совместный хит.
«Аааа, это смешно!»
«Ну хоть в таком виде мы получили дуэт Лазарев + Гагарина!»
«Почему до сих пор дуэта нет? Наикрутейше!»
«Так а эфир то совместный когда?»
«Перепел Полину!» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Полина Гагарина поздравила Сергея Лазарева с днем рождения подозрительно нежным совместным фото из архива, на котором кусает его за ухо.
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