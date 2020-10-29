Сергей Лазарев насмешил поклонников забавным архивным видео. Певец поделился на совей странице в Instagram роликом, в котором исполняет дуэтом с Полиной Гагариной песню «Драмы больше нет». Оба при этом, похоже, слегка нетрезвы, но поют и отплясывают с большим энтузиазмом.

«Ой, что прислали! Нет больше драмы, время на душе лечит раны! Ну, и алкоголь. Больше не болит Гагарина Полина. Крутая была тогда вечерина!» — подписал ролик Лазарев.

Instagram @lazarevsergey

Подписчики пришли от видео в восторг и требуют, чтобы «два лучших голоса России» срочно записали совместный хит.

«Аааа, это смешно!»

«Ну хоть в таком виде мы получили дуэт Лазарев + Гагарина!»

«Почему до сих пор дуэта нет? Наикрутейше!»

«Так а эфир то совместный когда?»

«Перепел Полину!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Полина Гагарина поздравила Сергея Лазарева с днем рождения подозрительно нежным совместным фото из архива, на котором кусает его за ухо.