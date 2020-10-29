«Пашаев в юбке»: Миро сравнила методы работы Гордон и экс-адвоката Ефремова

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Оксана Тарасова
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Известный блогер утверждает, что оба правозащитника схожи по психотипу и стремлению «попиариться и хайпануть».

«Пашаев в юбке»: Миро сравнила методы работы Гордон и экс-адвоката Ефремова

Фото: Instagram @katyagordon, @pashaev.elman

Блогер Лена Миро нашла сходство в методах работы правозащитников Кати Гордон и Эльмана Пашаева. По ее мнению, их объединяют эксцентричное поведение, уровень профессионализма и «отсутствие адвокатской лицензии». В очередном материале Миро написала, что каждый раз, видя Гордон, ловит себя на ощущении: где-то это уже было.

«Ну, конечно же! Катя Гордон — это Эльман Пашаев в юбке», — пишет она.

Миро считает, что выбор в пользу Пашаева скорее навредил актеру Михаилу Ефремову. По ее мнению, если бы его защищал другой специалист, шансов на меньший срок заключения за «пьяное» ДТП со смертельным исходом было бы больше. А для Пашаева этот случай был лишь возможностью «хорошенечко хайпануть». И в этом политика Гордон схожа с его методами.

Что касается Кати Гордон, Миро заметила, что ее позиция — защита женщин и детей от несправедливости — дала сбой, когда та взялась добиваться уменьшения алиментов для футболиста Дмитрия Тарасова. Блогер уверена, что в погоне за пиаром Катя готова пожертвовать декларируемыми жизненными принципами, как и Пашаев. Она также сообщила, что не нашла подтверждения наличия адвокатской лицензии у женщины.

«И по психотипу, и по уровню профессионализма, и даже по отсутствию адвокатской лицензии. В общем, два сапога — пара», — заключила Миро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неожиданно завершилось дело Дмитрия Тарасова с алиментами.

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