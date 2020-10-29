Как прокомментировал избиение Дрожжиной адвокат семьи Баталова?

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Алина Потёмкина
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Ранее представитель актрисы заявил, что ее избили накануне взятия под стражу.

Как прокомментировал избиение Дрожжиной адвокат семьи Баталова?

Фото: www.globallookpress / АГН Москва

Адвокат семьи покойного актера Алексея Баталова Павел Астахов отреагировал на сообщения о том, что обвиняемая по делу о мошенничестве с наследством артистка Наталья Дрожжина была избита накануне задержания в подъезде собственного дома. В эфире программы Андрея Малахова он обратил внимание на то, что при задержании и избрании меры пресечения актрисе и ее супругу не было зафиксировано никаких следов побоев. Более того, сама Дрожжина ни словом не обмолвилась о нанесенных ей телесных повреждениях.

«Интересная новость. Потому что во время их задержания и доставления в суд — вы прекрасно знаете, когда человек помещается в изолятор временного содержания или в камеру предварительного заключения, проводится медицинский осмотр. Мало того, перед началом процесса судья выясняет какого состояние человека, в отношении которого предстоит рассмотреть меру пресечения. Никаких заявлений со стороны Натальи Георгиевны Дрожжиной на суде в Хамовниках не было по поводу ее избиения или наличия на теле травм. Более того, никаких медицинских сведений об этом инциденте в документах тоже нет», — сказал Астахов.

Ранее об избиении Дрожжиной в подъезде дома сообщила представитель актрисы Наталья Румянцева. Эти сведения подтвердил и адвокат супругов, обвиняемых в мошенничестве, Анатолий Кучерена. Сторона защиты настаивала на том, что инцидент случился накануне задержания четы. По их словам, у них есть фотографии побоев, нанесенных артистке.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруги приняли решение вернуть имущество семье Баталова.

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