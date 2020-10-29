«Давай поговорим по-мужски»: блогер унизила Крида после гневного поста в свой адрес

|
Татьяна Меркер
1 107

Звезда социальных сетей Дина Саева обвинила музыканта в неискренности перед аудиторией.

Фото, видео: Instagram @senoritasaeva

В Instagram разгорелся новый скандал, в который ввязались сразу несколько селебрити. Первым начал музыкант Егор Крид, выложив несколько часов назад в сторис гневное обращение к неизвестной. Коллегу по цеху поддержал и Тимати, который призвал друга «оставить бедолагу». Пользователи принялись гадать, кому же посвящены оскорбления, но, кажется, их адресат раскрыла себя сама.

Блогерша Дина Саева в микроблоге опубликовала серию сторис, в которых прокомментировала конфликт с Егором Кридом. Девушка сетовала, что артист, с которым, по ее словам, у них была взаимная симпатия, оказался не тем, за кого себя выдает

«Такова твоя сущность, отвратительнейший человек!» — заявила блогерша.

Саева, с обидой в голосе, обвинила музыканта в неискренности перед ней, а главное перед его аудиторией.

«Если бы твои подписчики знали тебя хоть немного так, как я, они бы отказались от тебя такого красивого, голубоглазого», — отрезала Instagram-звезда.

Instagram @senoritasaeva

В заключении она указала Криду на его «скелеты в шкафу» и попросила «быть мужиком» — не выкладывать голословные обвинения в адрес девушки на многомиллионную аудиторию.

«Одна история с Дашей Клюкиной чего стоит. Но это не мое дело. Будь добр, выйди на связь. Давай по-мужски поговорим, лично. Будь мужиком хотя бы один раз», — обратилась к исполнителю Дина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати потроллил Егора Крида, назвав «сладким мальчиком».

Читайте также

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.33
0.46 92.63
0.03
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 2 по 8 ноября

Последние новости

19:17
Теракт в Ницце окончательно вскрыл дыры в системе безопасности Франции
19:16
Куры не клюют: Сколько российские звезды тратят на личный персонал?
19:03
Момент тарана иномаркой людей в центре Киева попал на видео (18+)
18:45
Без кальянов и с вирутальным ПТС: нововведения для россиян с ноября 2020 года
18:40
Полиция Франции нейтрализовала мужчину, угрожавшего силовикам ножами
18:34
«Как абьюзер»: дочь Легкоступовой обвинила мужа матери в домашнем насилии

Сейчас читают

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 2 по 8 ноября
«Люди низкого пошива»: Соседов раскритиковал Наргиз и Лепса за пьянство на концертах
«Бесит не только истеричность»: Пригожин назвал ТОП-7 качеств идеальной женщины

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Как отметить Хэллоуин-2020? Гид по символам и традициям праз