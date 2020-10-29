«Давай поговорим по-мужски»: блогер унизила Крида после гневного поста в свой адрес

В Instagram разгорелся новый скандал, в который ввязались сразу несколько селебрити. Первым начал музыкант Егор Крид, выложив несколько часов назад в сторис гневное обращение к неизвестной. Коллегу по цеху поддержал и Тимати, который призвал друга «оставить бедолагу». Пользователи принялись гадать, кому же посвящены оскорбления, но, кажется, их адресат раскрыла себя сама.

Блогерша Дина Саева в микроблоге опубликовала серию сторис, в которых прокомментировала конфликт с Егором Кридом. Девушка сетовала, что артист, с которым, по ее словам, у них была взаимная симпатия, оказался не тем, за кого себя выдает

«Такова твоя сущность, отвратительнейший человек!» — заявила блогерша.

Саева, с обидой в голосе, обвинила музыканта в неискренности перед ней, а главное перед его аудиторией.

«Если бы твои подписчики знали тебя хоть немного так, как я, они бы отказались от тебя такого красивого, голубоглазого», — отрезала Instagram-звезда.

Instagram @senoritasaeva

В заключении она указала Криду на его «скелеты в шкафу» и попросила «быть мужиком» — не выкладывать голословные обвинения в адрес девушки на многомиллионную аудиторию.

«Одна история с Дашей Клюкиной чего стоит. Но это не мое дело. Будь добр, выйди на связь. Давай по-мужски поговорим, лично. Будь мужиком хотя бы один раз», — обратилась к исполнителю Дина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати потроллил Егора Крида, назвав «сладким мальчиком».