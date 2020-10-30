«Что может быть лучше Вики?» — Алибасов расслабляется в руках юной массажистки

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Виктория Андреева
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Заслуженный артист РФ подогревает слухи о молодой любовнице провокационными кадрами.

Фото, видео: Instagram @alibasov_nana

Знаменитый продюсер Бари Алибасов вновь прибег к услугам «таинственной массажистки» Виктории, которая, как считает его сын Бари Бариевич, может претендовать на наследство звездного клиента.

В Instagram Алибасова-старшего появилось видео, где тот в полуобнаженном виде лежит на кушетке. Склонившись над продюсером, длинноволосая особа тщательно разминает мышцы его спины, одновременно обсуждая, как прошел день артиста и состояние его здоровья. В свою очередь подопечный отпускает шуточки «ниже пояса», явно заигрывая с молодой массажисткой.

«Что может быть лучше массажиста Вики? Только сама Вика!» — двусмысленно подписал пост Бари Каримович.

Instagram @alibasov_nana

О существовании этой девушки стало известно буквально недавно. После публикации Алибасовым видео, где Виктория под «Фаину» группы «НА-НА» исполняет для него эротичный танец живота, поползли слухи о новом романе продюсера. Помимо оздоровительных процедур и перерывов на спонтанные выступления юная особа также обещала вплотную заняться «интимными проблемами» Бари.

«Мы будем добиваться вечного стояния. Обязательно. Как вы знаете, импотенции не существует, и мы это докажем», — гордо заявляла массажистка Алибасова.

А тот, в общем, и не сопротивлялся напору Виктории, отметив, что во всем с ней согласен.

В контексте того, что совершенно недавно Бари Алибасов наладил и без того хрупкие отношения со своей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, его новое увлечение действительно вызывает вопросы. Однако сын продюсера не очень переживает за его наследство, утверждая, что предпочтет переписать все имущество на Викторию, чем на жену отца, не вызывающую у него доверия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает о массажистке Бари Алибасова-старшего адвокат его супруги.

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