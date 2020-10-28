Слухи о молодом ухажере Лидии Федосеевой-Шукшиной, очевидно, дошли до ее супруга Бари Алибасова. Продюсер не остался в долгу и в своей манере удивил интернет, показав публике новую помощницу. Знаменитость выложил два видео в Instagram, на которых продемонстрировал широкий спектр услуг, которые оказывает ему девушка по имени Вика.

Как оказалось, одной помощью в делах барышня не ограничивается. В частности, работница широкого профиля развлекает нанимателя, демонстрируя свое тело. На одном видео Вика исполняет в квартире перед продюсером танец живота под хит созданной им группы «НА-НА».

Далее Алибасов показал, что нанятая им умелица имеет доступ к телу самого начальника — красавица делает звезде массаж. Более того, в процессе девушка обещает знаменитости, что займется и его потенцией.

«Это лечебный массаж, направленный на улучшение вашего состояния», — объяснила Вика Алибасову, разминая спину.

«Состояния нестояния?» — уточнил продюсер.

«Нет, мы будем добиваться вечного стояния. Обязательно. Как вы знаете, импотенции не существует, и мы это докажем», — обнадежила девушка.

В подписи к этому посту Алибасов «полностью» согласился с последним утверждением помощницы.

Отношения Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной усложнились на фоне судебных тяжб из-за квартиры, которую актриса подарила мужу, а тот переписал ее на своего помощница Сергея Моцаря. Суд встал на сторону первоначальной хозяйки и признал договор дарения недействительным. Однако юристы Алибасова заявили, что будут добиваться обжалования этого решения.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Федосеевой-Шукшиной сбежала в Лондон из-за угроз.