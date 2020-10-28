«Лишь бы „Крот“ не пил»: сын Алибасова о таинственной массажистке отца

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Валентин Черников
Эксклюзив 1 823

Отпрыск продюсера заявил, что с большим удовольствием уступил бы наследство отца молодой незнакомке, чем Федосеевой-Шукшиной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @barialibasovjr; 5-tv.ru

Появление возле Бари Алибасова таинственной массажистки прокомментировал его сын Бари Алибасов-младший. Как писал 5-tv.ru, продюсер поделился в Instagram видео, на которых продемонстрировал умения девушки по имени Вика. Барышня, которую он назвал своей помощницей, исполнила для него эротический танец, размяла ему спину и заявила на камеру, что возьмет на себя вопрос о его потенции.

Наследник звезды в интервью 5-tv.ru отметил, что в последнее время, по желанию отца, не интересуется его личной жизнью. При этом Алибасов-младший назвал причину внезапного интереса родителя к молодой помощнице.

«Я пытался, чтобы он стал семейным человеком. Он опять „обкладывает“ себя какими-то помощницами-массажистами. А с теми людьми, которые заботятся о его здоровье, он почему-то мало общается. Бежит от близких, окружает себя новыми людьми, которые не говорят ему, что в конце жизни он поступает неправильно, а всячески смотрят ему в рот и говорят, какой он великий и замечательный. Ему в кругу подхалимов сейчас комфортнее. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы „Крот“ не пило», — считает сын знаменитости.

По словам Алибасова-младшего, он вполне допускает, что появившаяся массажистка и танцовщица может претендовать на наследство продюсера. Сын Алибасова не скрывает, что не выносит его супругу — Лидию Федосееву-Шикшину и с большим удовольствием отдал бы наследство родителя молодой красавице.

«Если он начнет шашни с новой массажисткой, то выбирая между старой женщиной, которая хочет его бабок, и молодой девкой, которая делает массаж, я за молодую девку. Тут хотя бы будет эстетический кайф. Свою часть наследства я пообещал передать фонду поддержки одаренных детей. Так как у меня нет материального интереса в отцовском наследстве, мне все равно, кто его раздербанит. Да начнется война массажисток за отцовское наследство! Буду рад, если в рамках этой конкуренции отец получит максимальное количество новых оргазмов», — заявил Алибасов-младший.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Алибасов изменил свое отношение к Лидии Федосеевой-Шукшиной?

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