Праздник непослушания: ТОП-3 трудных детей по знаку зодиака

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Ольга Петровиченко
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Как воспитывать детей, рисующих в папином паспорте и падающих на пол в супермаркете, выпрашивая новую игрушку, в соответствии с их знаком зодиака?

Праздник непослушания: ТОП-3 трудных детей по знаку зодиака

Фото: Кадр из фильма «Трудный ребенок», реж. Деннис Дуган, 1990 год, США

Порой детей не сковывают правила поведения в обществе. Они устраивают истерики в магазине, чтобы им купили игрушку и разрисовывают папин паспорт в порыве вдохновения. Однако среди малышей есть действительно трудные чада, на которых во многом влияет их знак зодиака. 5-tv.ru выяснил, дети каких знаков зодиака самые непослушные и как их следует воспитывать.

III место — Овны

Овны относятся к стихии огня, поэтому им присуща излишняя эмоциональность. Завидев плачущего ребенка на полу в супермаркете, знайте: это непременно Овен. В будущем такие истерики сойдут на нет, а упорное желание иметь игрушку трансформируется в целеустремленность для достижения собственных целей. А пока это просто плачущий от обиды малыш, который всеми силами пытается заставить родителей купить приглянувшуюся ему вещь.

Астрологи в работе с такими малютками рекомендуют пойти на хитрость. Обставьте ситуацию таким образом, будто выход из положения придумал он, а не вы. Напомните дитя о его желании покормить уток и следуйте в нужном направлении. А о новой игрушке он и думать забудет.

II место — Девы

На первый взгляд, Девы — образец послушности и вдумчивости. Однако в более юном возрасте, тем более в детстве, это самые упертые представители зодиакального круга. Такие малыши рвутся сделать все по-своему без оглядки на советы взрослых. Дети-Девы стаскивают со стола вкусняшки до обеда и разрисовывают скучные монотонные обои маминой помадой. Сложно поверить, что в будущем дети-Девы вырастут в последовательных и хорошо воспитанных взрослых.

Специалисты советуют воспитывать детей-Дев таким образом, чтобы как они можно раньше осознали свою ответственность. Велите ему идти спать, но не гоните в постель. Ваша мысль о нормированном сне дойдет до малыша лучше всего, если он на личном опыте познакомится с недосыпанием.

I место — Водолей

Дети-Водолеи — большие пакостники. Однако шалости они устраивают вовсе не от злобы, а от тяги к творчеству. Такие малыши редко требуют внимания, потому что им всегда есть чем заняться. Однако занятия эти порой идут в размер с правилами хорошего поведения. Это тот тип ребят, чьи ручки тянутся к рисованию в папином паспорте. А из бухгалтерских отчетов мамы они создают свои первые оригами.

Эксперты рекомендуют не ограничивать творческие начала в ребенке. Просто вместо папиного паспорта купите ему альбом для рисования. Мамины рабочие документы замените на более подходящий лист бумаги. Так вы не только дом от уничтожения убережете, но и разовьете у дочери или сына фантазию.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе.Астрологи рассказали, каким представителям зодиакального круга лучше не сходиться в попытке построить семью.

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Праздник непослушания: ТОП-3 трудных детей по знаку зодиака

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