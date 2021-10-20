«Бесит не только истеричность»: Пригожин назвал ТОП-7 качеств идеальной женщины

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 326

Известный продюсер считает, что от характера и манеры поведения избранницы зависит счастье всей семьи.

Фото, видео: Instagram @valeriya; 5-tv.ru

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин нашел ответ на вопрос, как сохранить брак счастливым на долгие годы. По мнению бизнесмена, для этого важно, чтобы оба партнера максимально дополняли друг друга в духовном плане. В частности, на собственном примере описал, какими качествами должна обладать идеальная женщина.

«Она не должна быть заносчивой, не должна быть самодуркой. Иногда в женщинах бесит просто многое, не только истеричность. <…> Важны великодушие, доброта. Когда ты просто способна услышать своего любимого. <…> Она может найти тот баланс, чтобы не бесить своего мужа и дать ему в определенный момент нужную дозу „сахара“, благодаря которому человек, например, становится добрым», — отметил в интервью 5-tv.ru супруг певицы Валерии.

Первостепенную роль для Иосифа также играет ум партнерши. По его мнению, женщина должна быть интересующейся и самодостаточной. Ведь когда с человеком не о чем поговорить, отношения быстро себя изживают. Секс же, заявляет продюсер, вещь проходящая. Все проблемы начинаются, когда утихают страсти.

«Фантазии закончатся, интересы кончатся, и вы пойдете дальше „справлять нужду“. А нужна все-таки умная женщина, мудрая, образованная. Когда женщина хочет, чтобы ее все время развлекали — это такая временная история, а если женщина самодостаточная, она сама напитывает себя всеми красками мира», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Он предостерег барышень от того, чтобы жить исключительно личными интересами и стараться понравиться всем вокруг. Немаловажно также уступать друг другу, а не доказывать правоту, убивая любовь.

«Знаете, мне понравилась одна фраза, которую Валерия мне сказала. Я запомнил ее на всю жизнь: „Извиняется порой не тот, кто неправ, а кому отношения дороги“. Не знаю, кого она цитировала, но понял, что по такому принципу единственный шанс выжить вместе», — поделился именитый продюсер.

Instagram @valeriya

Что же касается мужчин и их поведения, то в данном случае Иосиф придерживается точки зрения своей супруги. Ранее в Instagram Валерия разместила пост, где заявила, что идеальный супруг добр, великодушен, силен, мудр и сдержан.

«Когда мужчина ведет себя как истеричная женщина, конечно, это не возбуждает ни в каком виде. Доброта, наверное, является главным залогом успеха», — подытожил Пригожин.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП самых громких и трагичных историй звезд, сделавших аборт. Некоторые из этих звезд даже не подозревали, какой трагедией может обернуться ошибка молодости.

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