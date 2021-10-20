«Бесит не только истеричность»: Пригожин назвал ТОП-7 качеств идеальной женщины

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин нашел ответ на вопрос, как сохранить брак счастливым на долгие годы. По мнению бизнесмена, для этого важно, чтобы оба партнера максимально дополняли друг друга в духовном плане. В частности, на собственном примере описал, какими качествами должна обладать идеальная женщина.

«Она не должна быть заносчивой, не должна быть самодуркой. Иногда в женщинах бесит просто многое, не только истеричность. <…> Важны великодушие, доброта. Когда ты просто способна услышать своего любимого. <…> Она может найти тот баланс, чтобы не бесить своего мужа и дать ему в определенный момент нужную дозу „сахара“, благодаря которому человек, например, становится добрым», — отметил в интервью 5-tv.ru супруг певицы Валерии.

Первостепенную роль для Иосифа также играет ум партнерши. По его мнению, женщина должна быть интересующейся и самодостаточной. Ведь когда с человеком не о чем поговорить, отношения быстро себя изживают. Секс же, заявляет продюсер, вещь проходящая. Все проблемы начинаются, когда утихают страсти.

«Фантазии закончатся, интересы кончатся, и вы пойдете дальше „справлять нужду“. А нужна все-таки умная женщина, мудрая, образованная. Когда женщина хочет, чтобы ее все время развлекали — это такая временная история, а если женщина самодостаточная, она сама напитывает себя всеми красками мира», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Он предостерег барышень от того, чтобы жить исключительно личными интересами и стараться понравиться всем вокруг. Немаловажно также уступать друг другу, а не доказывать правоту, убивая любовь.

«Знаете, мне понравилась одна фраза, которую Валерия мне сказала. Я запомнил ее на всю жизнь: „Извиняется порой не тот, кто неправ, а кому отношения дороги“. Не знаю, кого она цитировала, но понял, что по такому принципу единственный шанс выжить вместе», — поделился именитый продюсер.

Instagram @valeriya

Что же касается мужчин и их поведения, то в данном случае Иосиф придерживается точки зрения своей супруги. Ранее в Instagram Валерия разместила пост, где заявила, что идеальный супруг добр, великодушен, силен, мудр и сдержан.

«Когда мужчина ведет себя как истеричная женщина, конечно, это не возбуждает ни в каком виде. Доброта, наверное, является главным залогом успеха», — подытожил Пригожин.

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