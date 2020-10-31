Врач рассказал, о каких болезнях говорят холодные руки

Врач флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал 5-tv.ru, о каких проблемах со здоровьем могут сигнализировать холодные руки. В первую очередь, заметив такой симптом, нужно проверить, действительно ли ваши прикосновения отличаются «ледяным характером» или дело в температуре окружающей среды. Но что делать, если даже под одеялом руки не согреваются?

«Иногда пациенты обращаются ко мне с такой проблемой как холодные руки. Это не только приносит дискомфорт человеку, но и может говорить о проблемах со здоровьем. В некоторых ситуациях это физиологическая норма, например, в холодное время года, когда температура окружающей среды низкая. Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем», — рассказал Азатян.

Врач отметил, что таким образом тело может отзываться при заболеваниях щитовидной железы и других гормональных нарушениях. Также вероятны атеросклероз, сахарный диабет, болезнь Рейно — когда периодически происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп. Также холодные руки могут быть у курящих и людей с пониженным артериальным давлением.

«Причин может быть достаточно много, и чтобы помочь человеку с такой проблемой, мы рекомендуем в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, прислушиваться к рекомендациям врачей, регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина», — советует доктор.

Кроме подвижности и внимательного отношения к своему самочувствию, стоит задуматься и о рационе. Правильное сбалансированное питание поможет улучшить общее состояние, насытит организм необходимыми элементами и поможет ему противостоять различным заболеваниям. Плановые визиты к врачу общей практики снизят риск появления запущенных состояний. Забота о здоровье поможет вам чувствовать себя бодрыми, а ваши теплые прикосновения не заставят морщиться близких.

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