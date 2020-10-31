Напряженность между Солнцем и Ураном: чего ждать на неделе с 2 по 8 ноября?

Предстоящая неделя с 2 по 8 ноября будет достаточно напряженной и конфликтной для представителей всех знаков зодиака. В этот период произойдут несколько астрологических событий, которые повлияют на судьбы людей. Как пережить их с минимальными негативными последствиями, рассказала для 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

Конфронтация Меркурия и Сатурна

Астролог предупредила, что 2 и 6 ноября ожидается напряженность между планетами Меркурий и Сатурн. Алена Никольская советует в следующие семь дней вести себя сдержанно и избегать конфликтов, особенно с представителями власти.

Кроме того, особенно важно в этот период будет следить за тем, что вы говорите, подбирать правильные слова и выражения, чтобы избежать недопонимания, ссор с близкими людьми.

«Также необходимо следить, что вы пишете в социальных сетях, потому что это может обернуться против вас», — добавила Никольская.

Напряженный аспект Солнца и Урана

Астролог предупредила также и о напряженности между Солнцем и Ураном, которое может закончиться большими неприятностями в финансовой сфере. Она порекомендовала воздержаться от рисков в любом их проявлении, лучше не приобретать валюту и отложить крупные покупки до лучших времен. Неделя с 2 по 8 ноября — не лучший период и для игры на бирже, а также того, чтобы делать ставки.

Марс в квадратуре Плутону, Юпитеру и Сатурну

Особую опасность создаст положение Марса. Эта планета будет находиться в квадратуре Плутону, Юпитеру и Сатурну в Козероге. Такое движение небесных тел создаст все условия для неприятностей на бытовом уровне.

«Можете пострадать, могут произойти самые досадные промахи и оплошности: можете обжечься и порезаться, именно за это отвечает планета Марс», — пояснила астролог.

Никольская также предупредила, что положение Плутона может создать крупные неприятности, в том числе пожары, катастрофы и бедствия.

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