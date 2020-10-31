«Жене нравится?» Фадеев удивил поклонников признанием в любви белокурой красотке

Поклонники Максима Фадеева бурно обсуждают в соцсетях новую фаворитку музыкального продюсера — певицу Manchzz. Их заинтриговало нежное поздравление Фадеева начинающей артистке с днем рождения.

«С днем рождения Manchzz! Ты все знаешь! Я с тобой! И мы скоро! I Love You!», — написал он на своей странице в Instagram, разместив там фотографию девушки и добавив к посту сердечко.

Многие поклонники продюсера присоединились к поздравлению, отдав должное привлекательности белокурой красотки, однако нашлись и такие, которых публикация возмутила. Подобное публичное выражение чувств они сочли непорядочным по отношению к супруге Наталье.

«Жене нравится ваше поздравление?»

«Если все эти женщины — коктейль работы и личной жизни, то бедная жена… Прям надо ей прижизненный памятник размером с Кремль ставить…»

«I love you — это ваша любимая? Как все у вас там запутано, Дом-2 прям», — пишут пользователи.

Instagram @fadeevmaxim

Некоторые связали появление откровенного послания с сообщениями о свадьбе бывшей подопечной Фадеева — экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной.

«Серябкина в свадебном платье у себя на страничке. Макс другую музу вслед выставил. Ревность круговоротом. Серябкина все равно круче», — заметила одна из дам.

Как поясняет интернет-портал Дни.ру, молодую певицу Manchzz зовут Мария. Недавно она при поддержке Максима Фадеева записала песню «Party», а раньше работала диджеем и много лет училась танцевать. Сводя чужие песни, девушка поняла, что хочет начать собственную карьеру на сцене.